Mir sent l'évolution chez Honda : "On a plus progressé que les autres"

Honda semble sur la bonne voie. Johann Zarco, arrivé dans le giron de la marque cette année via l'équipe LCR, sent la moto de plus en plus performante après avoir constaté les faiblesses du modèle 2023 au test de Valence l'an passé. Dans le team officiel, Joan Mir reconnaît que le retard sur les marques européennes, Ducati en tête, existe encore, mais il perçoit lui aussi une grosse évolution.

"Le fait est que l'on est beaucoup plus rapides que l'an dernier, donc on peut clairement voir des progrès", s'est félicité le Majorquin à l'issue du test, malgré un retard de 0"692 sur Pecco Bagnaia jeudi. "Il faut s'en satisfaire parce qu'on a progressé, mais de l'autre côté on n'est pas où on le veut."

"[Jeudi], j'ai pu faire un 1'57"3, qui en fait était un bon chrono, et quand j'ai essayé de prendre le deuxième pneu, je suis tombé dans le tour de lancement au dernier virage, en essayant d'ouvrir la trajectoire puis de la refermer. Il y avait quelque chose en piste et j'ai perdu l'avant. Je n'ai pas pu faire le deuxième tour et j'aurais peut-être pu améliorer un peu le chrono."

"Quand on attaque, le temps est là. On ne fait pas un 1'57"3 tous les jours, c'est un chrono très rapide. Le truc, c'est que les autres ont aussi progressé. On a plus progressé que les autres parce qu'on est plus proches. Après, on a enchaîné dix tours et j'ai pu rester en 1'58, ce qui n'est pas mauvais en fait."

"Quand je vois les chronos de Martín et Pecco, ils étaient dans la fenêtre basse à medium des 1'58, j'étais dans de gros 1'58, donc il y a une demi-seconde en termes de rythme de course, avec des conditions chaudes dans lesquelles on doit progresser. Mais on sait que l'on doit progresser. On a fait de bons commentaires, je suis certain que l'on aura quelque chose de plus au Qatar."

Joan Mir

La Honda manque toujours de grip à l'arrière, un phénomène exacerbé par la chaleur, et c'est dans ce domaine que Mir espère surtout des progrès : "C'est sûr que les conditions que je sens les plus mauvaises, c'est quand la température monte parce que quand c'est très élevé sur la piste sur la piste, on n'a pas d'adhérence actuellement. On doit travailler plus avec l'avant, la température de l'avant monte et après, c'est plus difficile de ralentir la moto. C'est un élément qui fait toujours la différence et on ne peut pas en profiter."

"On a du mal à cause de ça mais je suis content parce qu'on a progressé, il faut aussi dire qu'au Japon, ils ont fait un très bon travail. On va se rendre au Qatar, je m'attends à ce que l'on ait quelque chose en plus là-bas et si on peut faire de petits progrès, on sera très proches."

Par rapport à 2023, Joan Mir se réjouit déjà de "meilleures sensations sur l'avant" et d'un moteur plus facile à gérer : "Pour moi c'est plus naturel parce que par rapport à la Suzuki, l'an dernier je me plaignais tout le temps de la connexion avec l'accélérateur. J'avais beaucoup de mal parce que c'est très, très différent. On a progressé dans ce domaine, c'est plus direct, on peut mieux le contrôler et j'espère faire un nouveau pas dans cette direction. Quand on a le grip, ces choses s'améliorent immédiatement parce qu'on peut mieux contrôler le patinage."

Si le premier bilan est encourageant, les prochaines semaines seront décisives pour combler l'écart mais aussi pour voir si le changement de philosophie de Honda est réel. La marque vit une véritable révolution pour essayer de faire évoluer sa moto plus rapidement et Mir espère que cela se concrétisera dès le prochain test, dans une dizaine de jours au Qatar, avec des nouveautés sur sa moto.

"Je ne sais pas comment ils travaillent au Japon mais l'an dernier, ils ont fait de nombreux changements de dans le personnel et dans la façon de faire les choses. On commence à en voir les résultats maintenant, c'est sûr que quelque chose a changé. Ils montreront vraiment qu'ils ont changé s'ils apportent quelque chose de plus entre maintenant et e Qatar."

"On le comprendra mais depuis Misano, quand on a testé le premier prototype 2024 l'an dernier, jusqu'à la moto testée à Valence, ils ont fait de gros progrès, ils ont beaucoup amélioré la moto, changé beaucoup de choses. La moto est très similaire à celle de Valence mais le moteur [a changé]. Ils travaillent dur, j'en suis convaincu."