Joan Mir juge la pénalité donnée à Marc Márquez trop légère

Après sa chute en tête du sprint à Jerez, Marc Márquez est remonté sur sa moto avec l'espoir de prendre quelques points. Le pilote Gresini n'était plus que dixième et l'une de ses premières cibles a été Joan Mir, mais il a percuté son ancien coéquipier au dernier virage, l'obligeant à écarter sa trajectoire.

Les commissaires de course ont lancé une enquête et ont ordonné à Márquez de rendre une position, ce qu'il a fait en laissant passer Miguel Oliveira, sur qui il venait de prendre l'avantage. La sanction a cependant eu des conséquences assez faibles et il a pu continuer sa remontée pour prendre la septième place, tandis que Mir a franchi la ligne d'arrivée en dixième position. Le pilote Honda ne comprend pas pourquoi Márquez s'en est tiré avec une pénalité si légère.

"C'est un peu injuste parce que je pense que j'ai pris un très bon départ", a expliqué Mir. "Après, j'ai eu un contact au virage 2 puis j'ai perdu beaucoup de positions. J'ai commencé à m'échapper du groupe derrière moi et à revenir sur celui de devant. J'ai doublé le groupe avec Miguel et je suis resté derrière Raúl [Fernández] pour préparer une attaque au dernier tour. Puis Marc est juste arrivé au dernier virage, il m'a touché, il m'a fait sortir de la piste, j'ai perdu quatre positions ! Quand il a doublé Miguel exactement de la même façon, il a dû rendre une position, c'est tout."

Si Joan Mir est agacé, c'est parce que lors d'un incident survenu au Portugal l'an passé, il avait dû s'acquitter d'un double long-lap en course principale, une sanction nettement plus lourde. Il reproche aux commissaires de course un manque de constance dans leurs décisions : "La dernière fois que j'ai reçu une pénalité, c'était en course sprint à Portimão [en 2023], une chose similaire [...]."

"J'ai freiné, j'ai doublé Fabio, j'ai perdu l'avant, j'ai percuté Fabio et il a perdu quelques places. Je suis tombé mais pour la course du dimanche, ils m'ont donné un double long-lap. C'est la dernière pénalité que j'ai eue. Cette fois, il n'est pas tombé, il m'a envoyé hors piste, j'ai perdu quatre positions et ils lui font perdre une place. Il faut que je comprenne. [...] J'ai demandé [à mon équipe] comment il était possible qu'on dise une chose à un pilote et que la même manœuvre, voire pire, fasse perdre une place."

Joan Mir Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"C'est incroyable la façon dont les commissaires évaluent ce genre de chose", a ajouté le Champion du monde 2020. "Ils sont tellement irréguliers dans les pénalités, c'est incroyable. J'aime doubler avec un contact, c'est une chose que je fais parce que de nos jours, avec l'aéro c'est très difficile de doubler, donc on peut avoir un petit contact. Il faut cette marge dans les dépassements. C'est une chose d'avoir une touchette, d'ouvrir la trajectoire et une autre de faire sortir le pilote de devant de la piste. C'est une toute autre histoire. Ils doivent juger comme ils le faisaient avant. Je ne comprends pas."

Marc Márquez s'est défendu en assumant sa responsabilité, tout en estimant que Joan Mir en avait trop fait dans sa défense. "Avec Mir, ça a été exactement la même situation qu'avec Binder", a expliqué le #83. "Binder m'a dépassé, puis je l'ai vu et j'ai redressé la moto. Ensuite, j'ai dépassé Mir d'une manière douce mais il a relâché les freins et est entré dans le virage et on a ensuite eu le contact. C'était ma faute mais parfois il faut comprendre les choses. Par exemple, avec Binder, j'ai pu entrer et j'ai eu le contact mais ensuite j'ai compris que j'allais perdre non seulement face à Binder mais aussi d'autres positions."

"Parfois, il faut analyser les choses. Mais, là, Mir a essayé d'insister et je n'ai pas relâché les freins suffisamment pour le dépasser complètement. J'ai pris une pénalité, j'ai rendu une place, mais… C'était une bonne pénalité pour les commissaires, mais c'était facile ensuite de rendre une position à Oliveira puis de revenir."

VIDÉO - Le résumé de la course sprint du GP d'Espagne

Mir est en tout cas décontenancé puisqu'il juge la manœuvre de Márquez peu pertinente, la Honda étant une proie facile pour la Ducati actuellement : "S'il avait attendu trois secondes de plus, on aurait passé le virage et il m'aurait doublé en ligne droite. Je ne comprends pas vraiment [il a fait ça] pour cette position, j'aurais compris pour un podium mais, mec..."

"Il est venu sur ma trajectoire, il m'a envoyé hors de la piste pour prendre cette position", a insisté Mir. "C'est une chose qu'on ne peut pas faire maintenant, ou si on le fait, on doit être pénalisé."

Avec Léna Buffa