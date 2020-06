Mir ne regrette pas d'avoir sacrifié le Moto2 pour le MotoGP

Avec quatre saisons à son actif, Joan Mir est l'un des pilotes MotoGP comptant le moins d'expérience dans le Championnat du monde, toutes catégories confondues. Jusqu'à présent, son parcours a été contrasté, mais marqué par une accession rapide au succès. Dès sa première saison en Moto3, en 2016, il signait en effet une première victoire et se classait au cinquième rang du championnat en dépit de nombreuses chutes. L'année suivante, le titre était déjà à lui, avec dix victoires au passage.

Immédiatement, Mir a alors accédé au Moto2, où il a continué à jouer les premiers rôles mais sans toutefois réussir à s'imposer. Un passage éclair dans la catégorie intermédiaire qui l'a mené à intégrer le MotoGP dès 2019. Dès lors, il lui a fallu accepter de ne plus faire partie des favoris et prendre le temps de s'adapter à son nouvel environnement de course et à la Suzuki, avant de pouvoir envisager de gagner à nouveau.

Voici donc deux ans et demi que Joan Mir n'est plus monté sur la plus haute marche du podium. Et cela lui manque ! "Beaucoup, vraiment beaucoup. Mais c'était aussi ma décision", souligne-t-il dans une interview pour Motorsport.com. "Si j'étais resté en Moto2 une année de plus, il m'aurait été plus facile de gagner. Mais j'aime les défis compliqués. C'est comme le fait de signer avec Suzuki : cela aurait été plus facile à court terme avec d'autres équipes qui m'ont fait des offres. Mais ce projet me plaît et sacrifier les résultats des premières saisons fait que tout sera plus beau plus tard, quand les victoires arriveront."

S'il s'est empressé de rejoindre le MotoGP lorsque l'occasion s'est présentée, Joan Mir sait qu'un choix contraire aurait pu le placer cette année dans une situation délicate compte tenu des bouleversements dus au coronavirus et à la rareté des opportunités qui s'offrent à présent aux pilotes Moto2 pour être promus. Il ne regrette donc en aucun cas de ne pas avoir pris le temps de conquérir le titre dans la catégorie intermédiaire, convaincu que son choix paiera tôt ou tard.

"On pèse toujours le pour et le contre dans les décisions. Il est clair que j'aimerais avoir un titre Moto2, et je pense que cela aurait été possible étant donné la progression rapide qui a été la mienne en 2018, où j'étais déjà parmi les plus rapides après la troisième ou la quatrième course. Mais, sincèrement, je pense que c'était la décision qu'il fallait prendre à l'époque. J'aurais aimé que la situation me permette de rester en Moto2 un an de plus, c'est vrai. Mais je ne regrette pas du tout la décision que nous avons prise, c'était un train que je ne pouvais pas laisser passer."

Lors de la saison qui l'a couronné Champion du monde en Moto3, le jeune pilote majorquin s'est transformé en rouleau compresseur, raflant dix victoires sur les 18 courses qu'a comptées le championnat. "C'est la seule fois où j'ai pu être dans la même catégorie deux années de suite", rappelle-t-il. Cet instinct de "killer", il assure l'avoir conservé aujourd'hui, même si le succès se fait attendre depuis le Grand Prix de Malaisie 2017. "J'ai encore plus faim ! C'est quelque chose que l'on ne perd pas", assure-t-il. "Dans ma carrière sportive, j'ai progressé comme l'éclair et je dois maintenant consolider cela. Personnellement, je pense que je me suis consolidé, mais je dois travailler pour devenir un top pilote en MotoGP."

Cet objectif, il a l'intention de l'atteindre très vite, "cette année", justement en profitant de l'expérience qu'il va pouvoir investir dans sa deuxième saison en MotoGP. "Je ne parle pas de me battre pour le titre, mais de casser les pieds à plus d'un pilote ! Être présent à chaque course", annonce-t-il. "Je pense que l'on a pu voir lors des tests qu'on est déjà là et qu'on a juste besoin de courses pour le montrer. Je suis très fier de moi-même et de l'équipe, parce que je pense qu'on fait bien les choses et que l'on va là où l'on veut aller."

Propos recueillis par German Garcia Casanova