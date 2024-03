Mir reproche à Morbidelli leur accrochage dans le premier tour

Si l'accrochage entre Pecco Bagnaia et Marc Márquez a été très largement commenté et diffusé, dimanche, entraînant même une convocation des deux pilotes à la direction de course, un autre incident de ce genre est passé beaucoup plus inaperçu. Il est survenu dans le tout premier tour mais parmi les dernières positions, auxquelles s'intéressent peu les caméras. C'est à travers les critiques formulées par Joan Mir après la course que l'on a pris la mesure du contact qu'il avait eu avec Franco Morbidelli.

Le pilote Honda a accusé l'Italien d'avoir abordé ce premier tour de manière trop agressive, lui reprochant un manque d'intelligence à un stade de la course où les risques d'accrochage sont importants. Alors que tous deux se battaient dans les premiers enchaînements de virages, un contact a fait élargir Mir, qui a reculé en queue de peloton, tout en causant la chute de Morbidelli.

"Au premier tour, j'étais là, je doublais. Mais, putain, je pense que quand on est dans cette position, il faut rester un peu calme dans les premiers tours", a pointé Joan Mir. "C'est la réalité parce que c'est une grosse pagaille, il y a beaucoup de motos devant vous, et vous devez vous montrer un peu intelligent... Morbidelli ne l'a pas été. Il m'est venu dessus, il m'a tapé avec beaucoup de vitesse, je suis sorti de la piste au virage 8 et ma course a été un petit peu compromise à cause de ce problème."

L'Espagnol a poursuivi sa course avec une Honda endommagée, ce qui a entaché sa stabilité et l'a mis en délicatesse dans les gros freinages. "La partie arrière de la moto, l'aileron arrière et toutes ces choses-là étaient partis. Je n'en avais plus aucun. L'aileron avant était toujours là, mais il tremblait et bougeait beaucoup. Et l'échappement aussi, pfff !", a-t-il décrit. "J'avais beaucoup de mal sans les ailerons, pour stopper la moto… Dans le premier virage, c'était… ouah ! C'était compliqué. Dans le virage 5 aussi. C'est dommage que personne ne filme ce qui se passe derrière, parce que c'était fun ! [rires]".

Joan Mir, ici derrière son coéquipier Luca Marini, a perdu des éléments d'aéro sur sa Honda. Photo de: Honda Racing

Morbidelli aurait-il dû être pénalisé, selon lui ? "Oui. Enfin, il est tombé, non ? Il a donc été pénalisé", a déclaré le pilote espagnol. "Si ça n'avait pas été le cas, oui, mais étant donné qu'il est tombé… Il ne voulait pas tomber, donc c'est la pénalité qu'il a reçue."

Morbidelli s'était qualifié trois places devant Mir, cependant il a admis avoir pris un mauvais départ, qui l'a placé en position délicate dans la meute. Il s'est toutefois dédouané de toute faute. "Ça fait partie de la course, du fait de courir en groupe", a-t-il déclaré au sujet de cet accrochage. "Je suis juste passé à l'intérieur, on s'est touché et ensuite j'ai tiré au large."

Interrogé sur les critiques formulées par Joan Mir, le pilote italien n'a pas souhaité alimenter de polémique. Il s'est contenté de répondre : "Ça a été un contact de course. Ces choses-là arrivent en course. On a déjà vu mille histoires, y compris aujourd'hui ! Ça arrive."

Remonté en selle après sa chute, Morbidelli a rallié l'arrivée en 18e position. Mir, quant à lui, a réussi à se hisser jusqu'à la 12e place, en partie aidé par les abandons survenus devant lui et en ayant par ailleurs dépassé les autres pilotes Honda et la Yamaha d'Álex Rins.

"On peut s'estimer satisfaits de notre course", a-t-il jugé. "En tant que pilote, j'ai tout donné, je pense avoir fait un bon week-end, je suis en bonne forme. Alors on va passer au prochain, et j'espère que ces pilotes derrière penseront un peu plus au premier tour, ce serait plus sûr pour tout le monde !"