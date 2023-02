Les anciens pilotes Suzuki à la découverte de la Honda et hors du top 15

Les anciens pilotes Suzuki Joan Mir et Álex Rins ont entamé vendredi les essais de pré-saison au guidon de leur nouvelle machine, une Honda RC213V en quête d'un net gain de performance par rapport à la saison dernière. Après une année sans aucune victoire pour le constructeur à l'aile dorée et le rappel à l'ordre sans ambiguïté de Marc Márquez, un changement de niveau est attendu de toute urgence, mais cette première journée des titulaires en Malaisie n'a semble-t-il pas plus convaincu les nouveaux venus que le leader du groupe.

Si leur jugement est bien sûr tempéré par le fait qu'ils sont toujours en phase de découverte de la Honda et qu'il leur faut prendre confiance avant de pouvoir penser à la performance, Mir et Rins n'étaient cependant que 17e et 18e vendredi soir, à quatre et cinq dixièmes de Márquez, premier pilote de la marque dans la hiérarchie, mais 1"3 et 1"4 du meilleur temps posté par Marco Bezzecchi sur la Ducati. Un retard qui, en d'autres temps, aurait pu sembler correct mais qui peut inquiéter dans le contexte d'un championnat devenu ultra compétitif, et surtout face à la large place occupée par les Ducati (huit motos) et les Aprilia (quatre désormais) si les machines italiennes devaient confirmer leur suprématie.

"Je pense que ce circuit n'est probablement pas le meilleur pour cette moto, mais on est loin en tout cas", constatait Mir vendredi soir. "Je m'attendais à en avoir un peu plus en réserve en montant un pneu neuf, mais je ne suis pas encore prêt, il me manque une paire de dixièmes."

"J'ai pu progresser au cours de la journée. En pneus usés, en particulier, j'ai pu me sentir de plus en plus à l'aise. Il me manque beaucoup sur le tour rapide parce que je n'ai pas la confiance et les sensations pour me lancer dans un time attack pour le moment, je ne suis pas encore prêt, mais on se rapproche petit à petit. C'est sûr qu'on est loin des pilotes de devant, mais on y travaille."

Le Champion du monde 2020 s'attendait-il à mieux ? "Je n'avais aucune attente. C'est pire quand on a des attentes, on est toujours déçu !", souriait-il. "Je suis venu avec l'idée de travailler dur et d'essayer de gagner en vitesse. À Valence, j'avais eu des sensations différentes de celles d'aujourd'hui parce que j'avais eu beaucoup de mal à maintenir mon temps. C'était étrange car ça a toujours été l'un de mes points forts : maintenir les temps, être fluide et arriver à la fin de la course en ayant encore de la gomme. Or, là, ça se dégradait beaucoup et quand je mettais un pneu neuf, je le sentais énormément. Ici, j'ai pu maintenir des chronos un peu plus constants que là-bas."

Malgré des chronos plus constants, donc, Mir sait qu'il lui faut encore s'approprier un peu plus sa nouvelle moto avant de pouvoir véritablement participer à son développement et contribuer à la rendre plus compétitive. "Pour pouvoir donner des commentaires au sujet de la moto, il faut d'abord avoir un bon set-up et une bonne base avec laquelle travailler. Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai tout de suite été plus ou moins rapide − surtout en pneus usés, je ne suis pas trop loin − et c'était important pour travailler avec la moto. Mais une fois que la base a été OK, on a un peu essayé d'améliorer le grip et de progresser un peu sur les freinages quand la moto est droite ; on a travaillé dans ces deux domaines aujourd'hui. J'ai aussi essayé deux carénages, ce qui parfois change complètement le caractère de la moto."

Son ancien acolyte Álex Rins suit un processus similaire en intégrant le clan Honda via le team LCR, mais il le sait déjà, les cinq jours d'essais de pré-saison prévus en Malaisie puis au Portugal en l'espace d'un mois ne seront pas suffisants. "Bien sûr que non, mais c'est la même chose pour tout le monde", a-t-il rappelé, "donc on doit faire très attention. On doit regarder la météo, qu'il ne pleuve pas ! [rires] Mais c'est pareil pour tout le monde."

Álex Rins

"Il y a encore un long chemin à faire. Aujourd'hui on s'est un peu concentrés sur l'adaptation à la moto pour trouver de bons réglages et rouler en pneus mediums", décrivait Rins en fin de journée. "J'ai été un peu choqué quand j'ai vu ma position si loin au classement. Je me suis demandé ce que je faisais, c'était mauvais mais j'ai réalisé que la plupart des autres pilotes utilisait les pneus tendres donc au final, en début d'après-midi on les a passés. Les pneus tendres sont ceux de la course, et j'ai directement progressé d'une seconde. J'en suis plutôt content car on a encore de la marge."

Malgré sa position toujours lointaine en fin de journée, Rins cherchait à retenir les éléments positifs de cette reprise, et notamment ce qu'il a pu ressentir comme progrès sur la moto, dont il n'avait piloté que la version 2022 lors du test de Valence, en novembre : "Je suis content parce que j'ai senti quelque chose de différent comparé à Valence. Le moteur était différent, la distribution de puissance était bien meilleure, plus similaire à ce à quoi on est habitués."

"On a essayé certaines choses sur l'avant et l'arrière de la moto. Honnêtement, je suis plutôt content car lors du dernier run, j'ai essayé quelque chose de différent à l'arrière et je ne pilotais pas si mal avec des pneus qui avaient autant de tours. Il y a encore de la marge pour progresser", soulignait-il. "J'ai eu du mal au freinage et en vitesse de passage en courbe, l'arrière bougeait beaucoup. On a essayé quelque chose de différent lors du dernier run et, honnêtement, la vitesse de passage était bien meilleure. On verra si on arrive à passer des caps supplémentaires demain. Je suis content parce que j'essaye de m'adapter à la moto et elle répond bien, donc c'est super."

Avec Charlotte Guerdoux