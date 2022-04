Mir perdu avec le nouveau pneu : "Je pense que je vais tomber"

Les journées se suivent et se ressemblent du côté de Joan Mir, qui n'a pas été en mesure de régler avec son équipe les problèmes rencontrés hier. Vingtième au terme des premiers essais libres, l'Espagnol souhaitait se montrer confiant pour les qualifications et pensait pouvoir remonter au classement. Malgré une neuvième place en EL3, les conditions de piste humides n'ont permis à aucun pilote d'améliorer son chrono de la veille et il a dû passer par la Q1 où les problèmes ont continué pour se conclure sur une 18e place finale en grille.

"Ce n'est pas ce que j'avais prévu, je pensais qu'aujourd'hui nous améliorerions", a-t-il déclaré. "Le test s'était passé sans gros problèmes, la moto fonctionnait plutôt bien et j'étais parti content. Mais maintenant, les réglages ont changé, nous en avons un nouveau qui modifie un peu tout l'équilibre de la moto."

"La journée a été vraiment, vraiment dure pour nous. Nous n'avons pas été en mesure de trouver un bon réglage qui m'aurait permis d'être à l'aise. J'ai vraiment piloté à la limite et nous ne sommes pas forts, nous avons beaucoup de mal. Nous devons continuer à essayer des choses pour progresser."

Manquant de chuter "à presque chaque virage", Mir s'est montré sceptique sur ses possibilités de voir l'arrivée demain, estimant que sans amélioration il lui serait très compliqué de ne pas commettre d’erreurs. "Et même sans aucune erreur je n'ai pas la vitesse, je ne peux pas entrer dans les virages", a-t-il ajouté. "Il faut passer un gros cap et comprendre le problème, pas seulement pour ce week-end mais pour l'avenir."

"Dans ces conditions, je ne pense pas que je pourrai finir la course", a ajouté le Champion du monde 2020. "Je pense que je vais tomber, sincèrement, parce que je suis trop à la limite à chaque virage et c'est trop facile de partir à la faute. Donc ça sera vraiment, vraiment dur si on ne progresse pas. Je m'attends à des progrès, sinon ça sera très dur."

Le pilote Suzuki pointe en effet du doigt la nouvelle carcasse de pneumatiques apportée par Michelin, source selon lui de la plupart de ses problèmes. "Je ne sais pas si ça vient de la nouvelle carcasse ou du nouvel [asphalte] avec [celle-ci]", a-t-il commenté. "Sur d'autres circuits, ça peut arriver que le pneu s'use beaucoup et que cette carcasse soit amenée, il faut réussir à faire fonctionner la moto avec ces pneus."

Toutefois, il estime que c'est son travail et celui de son équipe de trouver une solution, étant donné que l'intégralité du plateau est logé à la même enseigne et que certains constructeurs parviennent à faire fonctionner leurs machines : "Il y a des choses très difficiles à contrôler. Je ne pense pas que nous puissions contrôler le fonctionnement du pneu, et de toute façon il y a un risque pour que nous n’allions pas au bout de la course avec les autres. Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, à savoir que la moto fonctionne bien avec ces pneus."

"C'est vrai que nous travaillons depuis des années dans une direction et là les pneus changent. C'est arrivé de nombreuses fois dans l'Histoire et ça fait partie du jeu. Nous devons travailler dur et faire le maximum avec ce que tout le monde a. Il n'y a pas que nous qui avons cette carcasse."