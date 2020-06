Misano tente d'obtenir deux dates au calendrier 2020

Sept Grands Prix en Espagne et un seul en Italie. Même si l'essentiel est ailleurs en ces temps troublés, la différence apparaissait trop disproportionnée pour le calendrier d'un championnat vibrant tellement de l'éternel duel opposant les deux pays. Cependant, et bien que l'épreuve du Mugello soit destinée à ne pas figurer sur l'agenda que met en place la Dorna, celle de Misano pourrait doubler sa présence.

C'est l'hypothèse qui prend de plus en plus corps, dans l'idée que la piste située sur la côte adriatique et hôte du Grand Prix de Saint-Marin puisse accueillir deux courses en deux semaines, précisément comme devrait le faire Jerez en juillet pour marquer la reprise, mais aussi plus tard le Red Bull Ring, Aragón et Valence.

La nouvelle a été confirmée par Stefano Bonaccini, gouverneur de la région Émilie-Romagne, qui a indiqué : "Nous sommes au travail afin de doubler la manche MotoGP à Misano, sur le circuit qui porte le nom de l'inoubliable [Marco] Simoncelli. Ce serait une occasion extraordinaire de promouvoir la côte de Rimini, la Romagne et l'une des industries touristiques les plus importantes au monde."

Le circuit de Misano a d'ores et déjà fait connaître sa disponibilité. Les deux courses, si elles peuvent être organisées, se tiendraient à la date initialement prévue pour le Grand Prix de Saint-Marin, du 11 au 13 septembre, puis le week-end suivant. Idéal notamment pour éviter un conflit de date avec le Grand Prix d'Italie de Formule 1, confirmé hier en date du 6 septembre à Monza.

À trois mois de l'échéance, les responsables du circuit se prennent même à rêver de conditions qui pourraient graduellement se rapprocher de la normale. Si le huis clos est la norme, essentielle pour pouvoir reprogrammer des épreuves, Andrea Albani, directeur du circuit, ne cache pas en effet son ambition de tenter d'ouvrir au moins une partie des tribunes au public. Le plus important, pour le moment, est bien de fixer les dates qui viendraient enrichir l'agenda du MotoGP pour cette saison si particulière, mais le plan à l'étude dans le calcio et visant à rouvrir les portes des stades de football aux tifosi à partir de juillet (avec une capacité très réduite) donne de toute évidence des idées et des envies aux organisateurs du Grand Prix.

En attendant, Misano reste l'un des pôles d'entraînement des pilotes italiens depuis sa réouverture il y a trois semaines. Une nouvelle séance de roulage a été organisée le week-end dernier, cette fois avec la présence de l'ensemble des membres de la VR46 Riders Academy, et plus uniquement leur patron, Valentino Rossi, venu en éclaireur une semaine plus tôt.

Related video