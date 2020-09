Après Misano, Le Mans et Magny-Cours comptent sur la présence de public

Hôte des deux prochains Grands Prix MotoGP, le circuit de Misano a obtenu de ses autorités régionales l'autorisation d'accueillir jusqu'à 10'000 spectateurs par jour, sur la base d'un protocole strict qui les maintiendra en dehors du paddock et dans le respect de la distanciation et des gestes barrières devenus légion.

Les travaux menés ces derniers jours sur 18 tribunes bordant le circuit ont vu le démontage des places assises, ensuite réinstallées pour laisser une distance de 1,20 à 1,30 mètre entre chaque siège. Un vaste système de signalétique et d'encadrement s'ajoute à ce plan, afin de guider les spectateurs et de segmenter l'ensemble du public par petits groupes.

Dans le cas du Grand Prix suivant, organisé dans la foulée à Barcelone, l'éventualité d'autoriser l'accès du Circuit de Catalunya au public n'est pas évoquée, en revanche elle reste possible pour la manche suivante, le Grand Prix de France, au programme dans cinq semaines, du 9 au 11 octobre.

Les organisateurs de l'épreuve du Mans n'ont jamais abandonné l'idée que leur Grand Prix puisse se tenir devant des spectateurs, même si leur nombre sera forcément limité, dans le cas où les conditions sanitaires et les dispositions gouvernementales le permettent. Après avoir déposé un plan précis prévoyant une circulation distanciée des spectateurs et leur venue uniquement le dimanche dans le but d'éviter les rassemblements en dehors du circuit, ils comptent sur un verdict une quinzaine de jours avant l'épreuve.

"Claude Michy aura fin septembre la confirmation des autorités sanitaires, et le maire du Mans décidera si et combien de spectateurs seront autorisés à entrer. Mais il n'y aura probablement pas de billets week-end", explique Carmelo Ezpeleta au journal espagnol AS.

Outre la présence du public en elle-même, reste un grand point d'interrogation quant au nombre de spectateurs qui pourront être présents. Alors que la jauge fixée par le gouvernement limite les rassemblements à 5000 personnes jusqu'au 30 octobre, des dérogations − sur décision du préfet et non du maire − sont possibles, et c'est le chiffre de 10'000 spectateurs pour cette seule journée du dimanche qui est évoqué, sur un schéma comparable à celui de Misano. Cela dépendra toutefois grandement de la circulation du virus dans les prochaines semaines, sachant que le nombre d'infections reste élevé : lors du dernier bulletin officiel, 7017 nouveaux cas ont été rapportés en France en 24h, contre 3663 en Espagne et 1326 en Italie.

Au programme une semaine avant le Grand Prix de France, du 2 au 4 octobre, les organisateurs de la manche française du WorldSBK ont déjà pu confirmer que le public aura accès au circuit de Magny-Cours et relancer les ventes. Les billets déjà vendus pour les dates initiales (fin septembre) sont valables, et d'autres peuvent à présent être acquis, ainsi qu'un accès à l'aire de campement et aux parkings. Contrairement à ce qui se faisait jusqu'à présent, les moins de 16 ans doivent disposer d'un billet payant, afin que l'intégralité des spectateurs puissent être comptabilisés et que la jauge qui sera autorisée ne soit pas dépassée.

"Le WorldSBK se déroulera bien à Nevers Magny-Cours en octobre prochain, les 2, 3 et 4, en présence du public", a fait savoir le circuit cette semaine. "Cependant quelques aménagements seront mis en place afin de vous accueillir et l’accès au paddock ne sera malheureusement pas possible pour cause de COVID-19 et conformément au protocole sanitaire du promoteur."

Après Le Mans, le MotoGP enchaînera quatre Grands Prix en Espagne, où pour le moment l'accueil de spectateurs n'est pas prévu. Si les contaminations rapportées par les autorités sanitaires sont élevées dans le pays, il est toutefois prématuré pour le moment de faire des prévisions sur ce qu'il adviendra dans un mois et demi à deux mois et demi, au moment des courses concernées.

Quant au Portugal, prévu comme dernière étape du championnat du 20 au 22 novembre, il envisage bel et bien d'organiser son Grand Prix devant un nombre réduit de spectateurs, après que les tribunes du circuit de Portimão ont déjà été ouvertes au public lors de la manche WorldSBK qui s'est tenue sur place début août. Mais, là aussi, ce n'est qu'à une date plus proche de l'épreuve qu'il sera possible d'avoir des certitudes.