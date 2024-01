Moins de Repsol sur les Honda officielles en 2024

Depuis 1995, la compagnie pétrolière espagnole Repsol sponsorise l'équipe officielle Honda dans les Grands Prix. Mais, selon les informations de Motorsport.com, pour la 30e année de ce partenariat, sa présence sera considérablement réduite cette saison sur le carénage des RC213V, ainsi qu'au stand, sur les camions et dans l'hospitality de l'équipe.

Repsol avait pourtant renouvelé son contrat avec le HRC en 2023, et ce pour une année assortie d'une option pour une seconde. Cependant un certain nombre de conditions accompagnaient cet accord, dont le fait que Marc Márquez soit toujours dans l'équipe. Le départ du pilote espagnol, acté en octobre dernier, a donc permis à la société de renégocier ce contrat. Or aujourd'hui, Honda considère que la contribution de Repsol n'est plus suffisante pour que lui soit accordée une large place sur la livrée des motos.

C'est donc à un vrai tournant qu'il faut s'attendre lorsque sera dévoilé le look des Honda officielles le 13 février prochain. En confirmant hier la date de sa présentation officielle, l'équipe a à la fois anticipé que les 30 ans d'union entre Repsol et Honda seraient célébrés cette année, mais aussi levé le voile sur le code couleur qui l'accompagnera en 2024 : du rouge et du orange, symbolisant Repsol, ainsi qu'un bleu dont la présence ne passe pas inaperçu et qui n'est pas anodin. "Quelque chose de nouveau arrive", a teasé l'équipe...

Car Tokyo tente depuis déjà plusieurs années de renforcer l'image de marque de Honda, à travers son trio de couleurs, le bleu-blanc-rouge. Le HRC a même pour objectif de progressivement en arriver à une livrée portant ce look dans l'ensemble des disciplines, sachant que c'est déjà le cas en WorldSBK, en MXGP, en Endurance via l'épreuve incontournable que sont les 8 Heures de Suzuka, ainsi qu'au Dakar même si les machines officielles y portent aussi la marque de Monster.

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, le pilote d'essais de Honda, roule dans les couleurs de la marque lorsqu'il est engagé en wild-card.

Cette décision d'orienter différemment la livrée des MotoGP de Joan Mir et Luca Marini n'a pas été du goût de Repsol, qui continue aujourd'hui à négocier pour tenter d'augmenter sa visibilité sur les Honda d'usine. Les essais de pré-saison débuteront dans deux semaines à Sepang, où l'équipe Repsol Honda devrait s'en tenir au noir tant pour son stand que pour ses motos, puis viendra la présentation officielle de l'équipe quelques jours plus tard, celle-ci étant toujours prévue à Madrid, fief de Repsol. Mais à l'approche de ces rendez-vous, il n'y a toujours pas d'accord sur le design final. Mir et Marini n'ont pas encore réalisé les traditionnelles photos officielles dans la tenue qu'ils porteront cette saison.

Il faut rappeler que Honda a par ailleurs perdu le soutien de Red Bull. Le géant des boissons énergisante a mis fin à sa sponsorisation de l'équipe avec le départ de Marc Márquez et n'apparaîtra donc plus sur le carénage, où une place importante lui était jusqu'à présent réservée. Pour le moment, le HRC ne projette pas de démarcher de nouveaux sponsors et certains de ceux qui apparaissent sur les tenues, les camions ou l'hospitality, comme Estrella Galicia, n'ont pas l'intention de demander l'intégration de leur marque au carénage des RC213V.

En dépit de cet important changement pour sa visibilité, Repsol reste bel et bien engagé en MotoGP alors que le championnat introduit l'utilisation de 40% de carburants non fossiles cette année et vise les 100% en 2007, un domaine dans lequel la compagnie pétrolière est très impliquée. Repsol compte bel et bien être l'un des acteurs de cette transition, mais il faudra voir si ce sera en association avec Honda ou pas.