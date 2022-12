Ce moment où Pecco Bagnaia a exprimé tout son caractère

À 25 ans, Pecco Bagnaia fait désormais partie du cercle des top pilotes en MotoGP, dans lequel il est entré de plein fouet pour s'y faire une place incontournable en quelques mois à peine, passé de sa première victoire au titre de Champion du monde en un an. Auprès du public aussi, le pilote turinois a su convaincre malgré une personnalité discrète. Il s'est désormais fait un nom en dehors du premier cercle des passionnés italiens, comme en témoigne le fait qu'il ait été classé troisième parmi les pilotes les plus populaires lors du grand sondage mené pendant l'été par le MotoGP et Motorsport Network auprès de plus de 100 000 personnes, seulement devancé par Fabio Quartararo et Marc Márquez.

S'il n'est pas du genre à faire beaucoup de bruit, Bagnaia n'en est pas moins efficace. Ce titre qu'il a enfin ramené chez Ducati après quinze ans d'attente en atteste parfaitement, de même que la manière dont il l'a conquis avec cette impressionnante remontée au championnat après le très gros retard cumulé pendant la première partie de la saison. Ce comeback est une parfaite métaphore de son caractère : annoncé comme un candidat au titre, voire le favori, il est passé (trop) inaperçu pendant la moitié du championnat, avant d'inverser la tendance lorsqu'il a touché le fond puis de se transformer en rouleau compresseur au moment décisif pour irrémédiablement fondre sur le titre.

Sa discrétion masque tout bonnement un énorme potentiel. Il a beau ne pas être de ceux qui crient le plus fort, cela ne veut pas dire qu'il ne sait pas exprimer clairement sa personnalité, même si celle-ci passe plus par les actes que par les mots. Dans sa quête du titre, Bagnaia a pris une série de décisions qui ont attesté de sa confiance en lui et de son assurance, probablement deux de ses principaux atouts en dehors de son talent pur de pilote.

Pour en trouver l'exemple le plus significatif, il faut revenir quelques mois en arrière, lors du premier test disputé en février 2022 à Sepang. Il s'était alors présenté devant Gigi Dall'Igna pour lui dire que le moteur qu'il développait depuis des mois avec son équipe d'ingénieurs, et qui avait initialement semblé parfait − Bagnaia lui-même avait jugé que la moto était "prête à courir" lors des essais de novembre − ne convainquait soudain plus. Dans la première partie de la distribution de puissance, il préférait la version précédente, avec laquelle il avait fait une entrée tonitruante dans le cercle des vainqueurs quelques mois plus tôt et s'était hissé à la deuxième place du championnat derrière Fabio Quartararo.

Les premiers essais de pré-saison ont convaincu Bagnaia que le nouveau moteur Ducati n'était pas un bon choix

Cette prise de position face à celui qui incarne les choix techniques de la marque italienne souligne la personnalité du pilote, surtout que personne n'a oublié les désaccords entre l'ingénieur et Andrea Dovizioso, précédent fer de lance du projet mais à qui Ducati a pourtant montré la porte.

"Ce n'était pas facile de dire à Gigi que ça n'allait pas bien. Mais il est très intelligent, et il ne faut pas oublier que lui aussi veut gagner. La moto de l'année précédente était meilleure, mais il était trop tard. Il a donc fallu trouver une solution, d'où le moteur hybride que nous avons [utilisé]", a expliqué Pecco Bagnaia dans une interview pour Motorsport.com. "Ça a été un moment compliqué parce que c'est moi qui ai dit qu'il fallait changer le moteur. Mais j'ai vraiment aimé la réaction de Gigi et il a commencé à travailler dans cette direction."

Avec un moteur mélangeant des éléments du modèle 2021 et d'autres du modèle 2022, Bagnaia a pu commencer à gagner à partir du sixième Grand Prix de la saison, puis combler ce retard de 91 points pris sur Quartararo, du jamais-vu. "Quand Pecco a dit à Gigi qu'il préférait le moteur précédent, il avait toute la crédibilité pour le faire. Il a gagné ce droit en raison de la façon dont il a terminé la saison précédente", a souligné Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati Corse, à Motorsport.com, en référence aux quatre succès obtenus lors des six dernières courses de 2021.

Pecco Bagnaia a ouvert son compteur à la sixième course cette année

Compte tenu du règlement, Jack Miller, son voisin de stand, a également dû courir avec cette version du moteur. Jorge Martín, Johann Zarco et Luca Marini ont quant à eux conservé l'unité la plus récente. Les trois autres pilotes du groupe Ducati disposaient, eux, d'une GP21, ce qui s'est traduit dans le cas d'Enea Bastianini par une grande efficacité avec une victoire dès le premier Grand Prix alors qu'il a fallu attendre la sixième manche pour voir gagner la GP22.

"Le moteur que nous avons choisi avait besoin de temps avant d'être bien configuré. Or ces efforts investis pour bien le calibrer, c'est du temps que vous ne consacrez pas au fait d'être le plus rapide possible", a précisé Cristian Gabarrini, l'ingénieur de Pecco Bagnaia, lorsque nous l'avons interrogé sur la croissance de la GP22 tout au long de la saison.

Après ce Grand Prix d'Espagne qui a permis à Bagnaia d'ouvrir son compteur de victoires, six autres succès, dont quatre consécutifs pendant l'été, ont confirmé le bon diagnostic du jeune pilote. Mais quand on voit le niveau affiché par Bastianini tout au long de la saison avec une GP21 affûtée, on peut se demander ce qui se serait passé si tous deux avaient disposé du même matériel, comme ce sera le cas en 2023…

Interrogé à ce sujet, le Champion du monde a encore une fois fait appel à cette intelligence émotionnelle qui lui avait permis d'obtenir ce qu'il voulait début 2022 sans provoquer de conflit. "Je ne suis que le pilote", a-t-il souligné. "Ces décisions sont du ressort de l'équipe. Je ne me mêle pas de ça. Il est certain qu'en commençant avec la moto qui avait gagné les dernières courses en 2021, ça aurait été mieux, mais je ne sais pas si j'aurais été capable de gagner autant et si souvent."

Pecco Bagnaia a remporté son premier titre MotoGP après sept victoires cette saison