Morbidelli décidé à prouver ce dont il est capable sur la Ducati

Franco Morbidelli aborde la tournée outre-mer libéré d'un poids, désormais au clair quant à son avenir en MotoGP. Le pilote italien, que Yamaha remplacera la saison prochaine par Álex Rins, a été annoncé en début de semaine chez Pramac Racing, un transfert qu'il voit comme une opportunité de rebond après des dernières saisons très compliquées.

"C'est une très bonne nouvelle pour moi. [...] C'est une excellente opportunité pour moi après deux années difficiles", a réagi le pilote italien en arrivant en Inde ce jeudi. "Je dois remercier avant tout Paolo Campinoti pour m'avoir donné cette opportunité, ainsi que toutes les personnes de Ducati, Gianluca [Fialcioni, son manager] et les équipes de VR46. On espérait que cette opportunité arrive, on y a ensuite travaillé et finalement on peut maintenant l'annoncer. C'est une super sensation après deux années assez compliquées. Ça va être bien, je pense !"

Conscient qu'il va passer "sur la meilleure moto du plateau", le vice-Champion du monde 2020 entend faire ses preuves rapidement au guidon de cette machine afin de rappeler au championnat qu'il a le potentiel pour jouer les premiers rôles. Blessé au genou début 2021, puis entraîné dans une spirale négative avec sa convalescence et son transfert sur la Yamaha officielle, il a l'intention de saisir sa chance et "[prouver] ce dont [il est] capable".

"Pour le moment, il est important de rester concentré pour cette dernière partie de la saison, je veux faire du mieux possible avec Yamaha et on va tout essayer pour obtenir des résultats même quand cela semble impossible", a-t-il ajouté, actuellement 12e du championnat et seul pilote du plateau à avoir vu l'arrivée de toutes les courses et marqué des points chaque week-end.

Tous les pilotes VR46 chez Ducati

Avec Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi et Luca Marini, Franco Morbidelli sera le quatrième pilote de la VR46 Riders Academy à intégrer le groupe Ducati la saison prochaine. "J'ai eu des moments difficiles quand j'écoutais leur feedback et que je comprenais que c'était vraiment différent de mes sensations. À certains moments, ça a été un petit peu frustrant. L'année prochaine, on parlera tous de la même chose", s'est-il félicité, comptant désormais sur ce rapprochement.

"J'étais le seul du groupe à piloter pour Yamaha et tout le monde va maintenant avoir plus ou moins le même package, ou en tout cas la même marque. Ça fera une façon de plus de nous challenger", a-t-il souligné, par ailleurs certain que les échanges avec ses collègues d'entraînement vont accélérer son adaptation : "C'est sûr. Je vais poser beaucoup de questions et je vais essayer d'apprendre aussi vite que possible pour être compétitif dès que possible sur la nouvelle moto."

Le pilote italien, vainqueur de trois Grands Prix en 2020, a obtenu cette place de choix, dans la structure actuellement en tête du classement des équipes, après la décision de Johann Zarco de rejoindre LCR Honda et celle de Marco Bezzecchi de renoncer à la Ducati officielle disponible chez Pramac Racing pour rester en poste dans le team VR46. Morbidelli disposera donc d'une GP24, un modèle identique à celui que piloteront Pecco Bagnaia, Enea Bastianini et son futur coéquipier Jorge Martín.

"Je suis content d'avoir Franky sur la Ducati, je pense qu'il mérite cette possibilité", a commenté Bagnaia à ce sujet. "Il est certain que ces dernières années, chez Yamaha, il n'a pas été dans la meilleure situation possible. Il est revenu de blessure en 2021 puis est passé d'une très vieille moto à une nouvelle. La différence n'était pas si grande, mais il y a eu beaucoup de changement, [comme] son chef mécanicien. Ça n'était pas la meilleure situation pour lui, mais tout le monde connaît le potentiel de Franco."

"Pour moi, c'est génial qu'on soit sur la même moto. On va pouvoir commencer à parler des mêmes choses, parce que parfois on parle de nos motos, mais c'est impossible de ne faire des comparaisons que par les mots. Alors je suis très content, je pense qu'il le mérite. Et ça pourrait être intéressant : maintenant qu'on a la même moto, la concurrence pourrait être plus forte à l'entraînement !"