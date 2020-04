Faire équipe avec Rossi ? Ce serait "un conte de fées" pour Morbidelli

La saison 2020 a beau être sur pause, elle sera celle qui offrira à Valentino Rossi l'un de ses derniers jokers, si ce n'est le dernier. Remplacé au sein de l'équipe officielle Yamaha à partir de 2021, le nonuple Champion du monde n'a pas encore pris la décision de raccrocher, loin s'en faut, et une ultime chance de poursuivre sa carrière en Grand Prix pourrait le mener vers le team Petronas. Sur la base d'un accord trouvé avec le constructeur d'Iwata, le #46 pourrait en effet rejoindre l'équipe satellite fournie par Yamaha en 2021, avec la garantie d'y bénéficier d'un soutien officiel.

Une place y sera libre, c'est certain : celle de Fabio Quartararo. Quant à la deuxième machine alignée par l'équipe malaisienne, elle est encore à pourvoir pour le moment. Franco Morbidelli se verrait bien rester en poste, une hypothèse soutenue par Valentino Rossi lui-même compte tenu du potentiel de son élève de la VR46 Riders Academy en dépit de son manque de réussite en 2019. Très liés, en particulier depuis que Morbidelli a été pris en charge à Tavullia et que Rossi a veillé sur lui à la mort de son père, les deux hommes pourraient partager une nouvelle expérience unique si les hasards du marché des transferts venaient à les réunir au sein de la même équipe en 2021. Et rien qu'à cette idée, Morbidelli ne peut cacher sa joie !

"Courir dans la même équipe que Rossi, ce serait magnifique, ce serait comme un conte de fées que j'aurais écrit et qui aurait une fin heureuse. C'est à lui qu'il faut demander quelles sont ses intentions. De mon point de vue, ce serait génial… Je me mettrais à danser de joie !" assure le jeune pilote à Sky Italia.

Très admiratif de son mentor, à qui il envie "sa capacité à surprendre en toute situation" et à "réussir quand cela compte vraiment et quand en apparence tout est contre lui", Morbidelli mesure la chance qu'il aurait de se mesurer directement au vétéran du championnat et, qui sait, de le battre en interne. "Battre Vale, cela peut clairement apporter un plaisir différent, et du reste on bat alors l'un des pilotes les plus forts de tous les temps. Vale est une légende en piste, s'il nous arrive de le battre c'est donc une satisfaction et l'avoir dans le box serait une motivation en plus pour tous", pressent-il dans une interview accordée à GPOne.

"En général, ceci dit, il est difficile de parler d'avenir pour le moment, parce que je n'ai pas l'opportunité de me construire mon futur en étant sur la moto, je ne peux pas démontrer ce que je vaux", précise toutefois Franco Morbidelli, qui après avoir réalisé de bons essais de pré-saison attend comme chacun que le championnat puisse commencer.

