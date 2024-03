Morbidelli "très fatigué, mais très reconnaissant" après le Qatar

Franco Morbidelli avait de quoi pousser un ouf de soulagement au moment de conclure le premier week-end de Grand Prix de la saison. Accidenté fin janvier, le pilote italien avait besoin de se rassurer, et il l'a fait. La performance était finalement le cadet de ses soucis pour cette entame de compétition, ce qui comptait étant qu'il ait dépassé le traumatisme qui l'a mis à l'arrêt pendant plus d'un mois.

Pas de chance, ce mois était celui de la préparation et des essais de pré-saison, alors lui s'est présenté au départ de ce premier Grand Prix sans avoir pu piloter sa nouvelle moto et en manque d'entraînement. Logiquement, il admettait une certaine fatigue en arrivant au terme du week-end.

"Je suis très fatigué, mais très reconnaissant que tout se soit passé sans encombre ce week-end", expliquait-il. "Tout s'est bien passé et je me sens bien avec la moto. À un moment donné, j'ai commencé à [vraiment] piloter une moto. Bien sûr, j'ai constamment progressé et je me suis rapproché des premiers, mais ça n'est pas ce qui compte. Ce qui est important, c'est que tout aille bien pour moi, avec ma tête, et maintenant il faut continuer à travailler et à essayer de rattraper les premiers."

Cette fatigue qu'il admettait touchait à la fois le physique et le mental : "Tout. J'ai eu le feu vert pour venir ici ce lundi et je sortais d'une commotion cérébrale", a-t-il rappelé, "donc il a fallu que je fasse des examens pour contrôler que j'allais bien, pour voir si j'allais devenir mentalement [dingue] ou si ça irait. Voilà comment a été mon dernier mois, et après un mois sans ne rien faire, enfourcher une moto et faire un week-end était un challenge. Mais c'est un challenge qu'il m'a été possible de relever grâce aux gens qui m'entourent à la maison, [...] à l'équipe et à la moto."

Samedi, déjà, après la grosse journée qui comportait les derniers essais, les qualifications et la course sprint, il admettait tout sourire que cet intense enchaînement avait été "une expérience" pour lui. "Un mois de convalescence, sans ne rien faire, ni entraînement ni rien, et puis faire 20 tours et ensuite courir… Ça a été une expérience, mais une bonne expérience. Je me suis amusé. Je m'attendais à faire une course isolée, au lieu de ça je me suis senti assez à l'aise pour rouler avec Luca [Marini], puis je l'ai passé. Ensuite, j'ai trouvé la confiance pour appuyer un peu plus et comprendre encore mieux le package."

"Je suis encore en train de me dérouiller, ça faisait quatre mois que je n'avais pas piloté une MotoGP et un mois que je n'avais rien piloté du tout. Je me suis senti bien, j'ai senti beaucoup de potentiel et une grande marge en course. Il est clair que la Ducati est un package incroyable et je l'apprends chaque fois que je prends la piste."

Franco Morbidelli découvre peu à peu la Ducati. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Dans l'équipe Pramac Racing, on salue chaleureusement ces premiers pas, y compris en termes de performance en dépit du fait que Franco Morbidelli n'a pas pu quitter le bas du classement. "Le bilan du week-end de Morbidelli est très positif, beaucoup plus que ce qu'étaient les attentes", assure le team manager Gino Borsoi dans une interview pour l'édition espagnole de Motorsport.com. "C'était la première fois qu'il pilotait une Ducati − le mardi de Valence ne compte pas compte tenu des circonstances."

"Le premier vrai test pour lui, ça a été le vendredi au Qatar, alors que les autres sortaient de cinq jours d'essais, tous avec une mise au point, une vitesse et une sérénité dues à tout l'entraînement qu'ils avaient déjà mené. Lui, chaque fois qu'il entrait en piste, il découvrait des choses, comme un enfant qui apprend à marcher."

"Il n'a pas fait d'erreur. Samedi, il a terminé à 24 secondes du vainqueur et dimanche, avec deux fois plus de tours, il a fini avec le même écart. Cela signifie qu'il a amélioré son rythme d'une seconde au tour, alors qu'il y avait beaucoup plus de tours, et qu'il a compris de mieux en mieux ce dont il a besoin et ce qu'il peut faire avec cette moto."

Cette première étape désormais franchie, Franco Morbidelli compte poursuivre son adaptation à la Ducati tout en ajustant peu à peu le package pour qu'elle lui corresponde de plus en plus. Il estimait à Losail que cette première manche était "déjà fichue, et peut-être que Portimão aussi". Espérant surtout que rien ne se passe de travers pour pouvoir engranger le plus d'expérience possible, il ne compte pas sur des résultats probants tout de suite.

"C'est le cas des deux ou trois premières courses", soulignait le pilote italien en évoquant ces manches sur lesquelles il ne pourrait rien viser. "Il est important simplement de prendre la bonne expérience et de faire les bons choix avec le team et la marque, de bien travailler pour quand la performance arrivera. Rien de dingue, rien qui sorte du cadre parce que ça n'est pas le bon moment."

"C'est une courbe à suivre pas à pas. Je ne planifie pas de mentionner le moment où ça arrivera parce que je ne planifie rien, juste la prochaine étape, qui est de définir de meilleurs réglages pour moi, d'adapter la moto à mon style, de continuer à apprendre le style Ducati et d'essayer d'être de plus en plus rapide chaque fois que je prends la piste."