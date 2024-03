Morbidelli veut "s'inspirer" de Bagnaia et Martín pour réussir avec la Ducati

Si la mémoire peut parfois être courte dans le sport, certains se souviendront sans doute de l'aisance qu'affichait Franco Morbidelli en 2020, lors d'une seconde moitié de saison qui l'avait soudain vu émerger comme candidat au titre alors qu'il courait pour le team satellite Petronas. Solide et efficace, il avait fait gagner trois fois sa Yamaha, d'un modèle ancien, au point de challenger Joan Mir jusqu'à l'avant-dernière manche et de finalement terminer à la deuxième place du championnat.

Sa situation a radicalement changé dans les mois qui ont suivi. Présenté par certains de ses adversaires comme l'homme à battre pour 2021, il a en réalité subi cet hiver-là une blessure au genou dont les conséquences allaient être très lourdes, avec une opération et plusieurs semaines d'absence autour de l'été suivant. Pendant ce temps, Maverick Viñales et Yamaha se séparaient avec pertes de fracas, et c'est dans l'équipe officielle de la marque que Morbidelli avait fait son retour, avec au passage un bond d'un point de vue technique pour passer à la moto la plus évoluée.

Il avait alors très vite compris les critiques qui déjà pointaient de la part du premier binôme de pilotes d'usine choisi par le constructeur cette année-là. La Yamaha, autrefois louée pour sa fluidité et sa maniabilité, devenait de plus en plus revêche. L'ancienne moto "facile" demandait désormais un pilotage agressif… Les ennuis ne faisaient que commencer.

Passée cette année 2021 en deux temps, Franco Morbidelli a ensuite durant deux ans cherché à trouver la clé de cette M1, en vain. Seules les pistes n'offrant qu'une faible adhérence lui ont permis de sortir du lot, mais c'est globalement avec grand peine qu'il a tenu son rôle de pilote officiel. Les aléas du marché des transferts ont fini par jouer en sa faveur, et c'est désormais sur la moto dont tous rêvent qu'il tente de relancer sa carrière.

Si une blessure cet hiver l'a empêché de correctement préparer sa première saison avec la Ducati, l'Italien espère malgré tout trouver sa place dans ce groupe qui, course après course, a su prouver sa capacité à gagner collectivement, que ce soit avec le modèle le plus évolué ou le précédent.

"C'est une formidable opportunité pour moi, après quelques années de difficultés. C'est vraiment bien pour moi d'enfourcher la meilleure moto et d'avoir la chance d'expérimenter le pilotage de cette formidable machine. Je vais essayer d'obtenir de bons résultats et d'afficher une très bonne vitesse pendant toute la saison", a promis Franco Morbidelli pendant la présentation officielle de l'équipe Pramac Racing, cette semaine à Bahreïn.

Il lui faut à présent trouver comment piloter la Desmosedici, une moto qui a pris le pouvoir sur la grille depuis trois ans, mais qui requiert un style de pilotage a priori plus agressif que le sien. "De nos jours, il y a un style pour être rapide, c'est celui qu'ont Pecco [Bagnaia] et Jorge [Martín]. Mais le style avec lequel j'ai gagné est un petit peu différent et il peut encore être efficace. Je pense que Diggia est capable d'exprimer ce style, fait de vitesse de passage et de fluidité dans les virages", a observé le Romain, que son équipe avait d'emblée vu manquer d'agressivité, notamment en entrée de virage, lors de son premier test en novembre.

"Comme je l'ai dit, à l'heure actuelle le style pour gagner est celui qu'ont Pecco et Jorge", a-t-il poursuivi sur ce sujet. Et de préciser alors qu'il ne souhaite pas à tout pris conserver le pilotage qui a toujours été le sien, en dépit des difficultés déjà rencontrées chez Yamaha lorsqu'il a tenté d'en changer : "Je voudrais recommencer à gagner des courses et à monter sur le podium, et à mon avis le premier step naturel pour apprendre et y arriver le plus vite possible est de s'inspirer des pilotes qui ont le style qui gagne les courses et fait des podiums. Ensuite, si j'arrive à ajouter des choses de mon vieux style à un style qui gagne déjà, je le ferai peut-être. C'est mon plan en ce moment."

Il admettra du bout des lèvres que Pecco Bagnaia, son comparse de la VR46 Riders Academy lui a donné quelques conseils qu'il va désormais s'efforcer d'appliquer en piste. Mais il sait surtout que le destin lui offre ici une chance à ne pas laisser passer, tant les critiques ont pu être rudes à son encontre ces deux dernières années.

"Ma situation est, selon moi, la meilleure situation dans laquelle un pilote MotoGP peut se retrouver, en dehors de la blessure car on ne la souhaite à personne et personne ne devrait l'avoir. Mais à part cette blessure, c'est à mon avis une excellente situation. On va voir ce que j'arrive à faire."