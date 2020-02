Morbidelli n'aura pas la même moto que les autres pilotes Yamaha

Franco Morbidelli devra se contenter d'une Yamaha différente des trois autres alignées par le constructeur d'Iwata cette année. Alors que Maverick Viñales, Valentino Rossi et Fabio Quartararo disputeront cette saison avec la version 2020 du prototype, tant du côté du châssis que du moteur, le numéro 21 devra composer avec un modèle hybride, à mi-chemin entre la version 2019 et celle de cette année.

Selon Lin Jarvis, directeur de l'équipe Yamaha, l'idée était tout d'abord que Rossi et Viñales disposent d'une moto différente de celle de Quartararo : "Il nous était impossible à l'époque de construire plus de deux motos avec ce moteur et tout ce qu'il requiert. Mais nous sommes enfin en mesure de fabriquer une troisième machine, qui sera pour Fabio", a-t-il expliqué à Motorsport.com. Jarvis n'indique toutefois pas si la promotion à venir de Quartararo, qui rejoindra l'équipe factory en 2021, a eu une incidence sur cette décision.

"Franco aura une moto différente, avec un moteur qui sera une étape intermédiaire entre celui de l'an dernier et celui de cette année, et un châssis qui est également une évolution de celui utilisé l'année dernière", a ajouté Jarvis. Ce dernier a toutefois confirmé que Yamaha continuerait à fournir des évolutions à la moto de Morbidelli tout au long de la saison.

La différence entre les deux machines du team Petronas Yamaha SRT pouvait se remarquer lors de la présentation, effectuée sur le circuit de Sepang. La prise d'air située à l'avant de la YZR-M1 est en effet l'un des signes distinctifs du prototype 2020, avec une forme plus étroite et haute, similaire à celle de la Ducati.