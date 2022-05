Morbidelli : "Personne n'est tranquille concernant son avenir"

C.G., Le Mans - En confirmant officiellement sa volonté de quitter le MotoGP à la fin de la saison, Suzuki a non seulement perturbé les forces en présence au sein des équipes et des constructeurs, mais a aussi rebattu les cartes concernant le marché des pilotes, qui voient presque tous leur contrat arriver à son terme en fin de saison. Si les chaises musicales n'avaient pas encore commencé, l'annonce est venue sonner leur lancement puisque deux top pilotes du plateau se retrouvent pour le moment sans guidon.

Le chamboulement du marché est tel que même des pilotes déjà sous contrat pour 2023 ont perdu en sérénité, à commencer par Franco Morbidelli, pourtant assuré de rester chez Yamaha mais qui est en grande difficulté depuis le début de la saison. L'Italien affirme vouloir croire en la solidité de son contrat, même s'il sent que l'arrivée de Joan Mir et d'Álex Rins sur le marché pourrait avoir des conséquences pour certains pilotes.

"Je me demande pourquoi on me demande ça car ce n'est pas la première fois aujourd'hui et je pense que la raison est que lorsqu'un pilote ne performe pas comme il le devrait, il devrait se sentir en danger", a-t-il déclaré lorsqu'il a été interrogé sur cette question jeudi. "Je crois mon équipe et je crois en la loyauté de leur contrat. Ce sont des gens bien et je crois au fait que je vais faire de bons résultats pour balayer les doutes."

Au micro du site officiel du MotoGP, Franco Morbidelli s'est toutefois senti obligé de préciser : "Je courrai chez Yamaha en 2023, et ensuite je ne sais pas, il faudra voir." Et d'ajouter : "Il est certain que le fait qu'il y ait deux pilotes de plus sans guidon, et deux pilotes forts qui plus est, va chambouler le marché des pilotes, mais je ne pense pas que cela va m'affecter, en tout cas pas à court terme."

"Ça perturbe forcément le marché des pilotes pour l'an prochain car un pilote Champion du monde se retrouve sans moto et un autre pilote très fort de la catégorie se retrouve aussi sans moto. Il n'y a pas de certitude concernant l'avenir. Personne n'est tranquille concernant son avenir, qui l'est ? Personne. Celui qui l'est est stupide. Contractuellement, je suis tranquille, mais qui sait ?" a-t-il ajouté.

De l'optimisme pour Le Mans

Malgré une septième place sous la pluie de l'Indonésie, les premières manches de cette campagne 2022 ont livré une courbe de performance décevante pour le pilote Yamaha, qui n'a empoché que 18 points depuis le début de la saison, bien loin des 89 qui placent son coéquipier au sommet du championnat. Il sait qu'il lui faut désormais être compétitif pour retrouver la sérénité qui était la sienne avant de rencontrer des difficultés, et le test réalisé après le GP d'Espagne semble l'aider dans ce sens.

"On a bien progressé sur le feeling car je peux plus attaquer, plus apprécier et mieux exploiter le potentiel du style de la Yamaha. On continue de travailler car ce n'est pas terminé mais on est sur la bonne voie", a-t-il expliqué.

"Je pense qu'on peut passer un cap par rapport aux courses précédentes. Passer directement en Q2 serait un bon cap. Je crois que je ne l'ai pas fait depuis le Qatar mais c'est une question de temps. Je suis plutôt optimiste au vu des bonnes sensations de Jerez."