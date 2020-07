Morbidelli prolonge son contrat chez Petronas

L'équipe Petronas a officialisé la reconduction du contrat de Franco Morbidelli. Dixième du championnat pour sa première saison au guidon de la Yamaha, et souvent dans l'ombre d'un Fabio Quartararo impressionnant pour ses débuts en MotoGP, le Champion du monde Moto2 2017 restera bel et bien au guidon de la M1 en 2021 et en 2022.

Introverti et analytique, Morbidelli a plusieurs fois expliqué avoir observé les prouesses décomplexées de son coéquipier français la saison passée, et avoir tiré de cette première campagne des enseignements précieux sur ce qu'il devait modifier pour se montrer plus rapide au guidon de la M1, lui qui avait fait ses débuts en MotoGP au guidon d'une Honda satellite diamétralement différente. Soutenu par l'ancien ingénieur de Jorge Lorenzo, il a réalisé une intersaison prometteuse et se voit prédire une deuxième saison plus convaincante que la première.

Malgré les tractations en cours avec Valentino Rossi, c'est bien lui qui était le favori du team malaisien et prioritaire aux yeux de Razlan Razali dans les négociations, loué pour la qualité de son travail et son potentiel. Le patron de l'équipe avait annoncé son intention de parvenir à un accord pour prolonger son contrat avant le début des Grands Prix, et c'est désormais chose faite.

"Nous sommes ravis de confirmer que Franky continuera avec nous l'année prochaine", se réjouit Razali, team principal de l'équipe. "C'est un pilote extrêmement talentueux et un formidable atout pour l'équipe, alors que nous cherchons à faire fructifier notre première saison. Franky a toujours fait partie de nos projets pour l'avenir, alors c'est une bonne chose pour lui et nous de pouvoir confirmer maintenant qu'il pilotera en 2021 et 2022."

"Franky a le potentiel pour atteindre la plus haute marche du podium, et c'est ce pour quoi nous travaillerons tous. Nous avons une confiance absolue en lui, avant même que la saison ne débute. Nous sommes confiants pour qu'il saisisse l'opportunité d'être compétitif dès Jerez et nous savons qu'il progressera et murira au fil des années à venir. Franky apportera stabilité et compétitivité à l'équipe, nous sommes impatients de reprendre la piste !"

Avec le maintien de Morbidelli, le team Petronas s'assure une garantie de stabilité alors que Quartararo quittera l'équipe en fin de saison pour rejoindre la structure officielle. Si l'annonce d'aujourd'hui ne porte que sur l'avenir du pilote italien, il ne fait plus de doute qu'il sera associé à Valentino Rossi, dont l'officialisation est imminente.

"Je suis heureux de renouveler mon contrat avec Petronas Yamaha SRT, car nous avons connue une excellente saison ensemble l'an dernier et nous avons travaillé pour réussir", insiste Morbidelli. "Je crois qu'il est important pour moi de continuer avec la même équipe, la même moto et le même environnement pour aller de l'avant. Nous travaillons tous ensemble et c'est sympa de bosser avec cette équipe."

"Je veux les remercier pour l'opportunité qu'ils me donnent, c'est un honneur de piloter pour eux. Je travaillerai dur pour leur donner des résultats encore meilleurs que ceux décrochés lors de notre première année ensemble. J'ai désormais hâte de courir à nouveau pour montrer notre potentiel, et je suis content d'avoir la chance de continuer à faire ce que j'aime avec une équipe que j'aime."

