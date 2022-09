Les progrès de Morbidelli gâchés : "Je ne mérite pas ça"

Pour la deuxième course consécutive, Franco Morbidelli n'a pas vu l'arrivée à Misano. Mais alors qu'il était tombé seul au Red Bull Ring, il a cette fois fait les frais de l'erreur d'un autre pilote, ne pouvant éviter un Fabio Di Giannantonio à terre devant lui au troisième tour. Contrairement à son compatriote, il n'a pas pu remonter sur sa moto et sa course s'est donc arrêtée là.

"Qu'est-ce que je peux dire ? Je suis vraiment déçu…" a lâché celui qui avait décroché son premier succès en MotoGP sur ce circuit il y a deux ans. "Je pense que je ne mérite pas ça, mais j'ai eu un incident au virage 4, Di Giannantonio est tombé devant moi, je n'ai pas pu l'éviter et je suis tombé. Pas de chance… Pas de chance."

"Je me sentais bien, ça allait. On sait qu'on perd en début de course, dans les premiers tours, mais ensuite je sentais que j'avais un bon potentiel pour remonter, cependant je n'ai pas pu le confirmer puisque j'ai fini par terre."

Cette chute a peut-être privé Franco Morbidelli d'une embellie sur ses terres, au cœur d'une saison plus que difficile et au cours de laquelle il n'a décroché qu'un seul top 10 en course. À Misano, il s'est classé parmi les dix premiers en EL2 comme en EL3, ce qui lui a permis d'entrer directement en Q2, une première pour lui depuis la première manche de la saison au Qatar.

Franco Morbidelli a retrouvé la Q2 à Misano

Comme au Red Bull Ring, l'Italien a effectué quelques tours derrière son coéquipier chez Yamaha, Fabio Quartararo, pendant les essais et s'est rapproché des performances du Français puisque samedi après-midi, il a également montré des signes prometteurs en prenant la sixième place en EL4, séance destinée à la préparation de la course.

Au moment de sa chute, Morbidelli était 12e, une meilleure position que ses classements à l'arrivée des 11 courses précédentes. "Je pense que j'avais un bon potentiel, comme on l'a vu tout le week-end, mais je ne l'ai pas exprimé en piste", a-t-il déploré après sa chute.

Franco Morbidelli se prépare maintenant à un test "très important, pour l'année prochaine mais, qui sait, peut-être aussi pour la dernière partie de cette année" puisque les pilotes titulaires seront à nouveau en piste mardi et mercredi, pour la dernière occasion de la saison de rouler en dehors d'un Grand Prix. Yamaha a notamment prévu d'évaluer son prototype et son moteur 2023.