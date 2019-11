Morbidelli se rassure : un premier podium ce week-end ?

Les performances de Fabio Quartararo ce week-end ne parviennent pas à éclipser celles de son coéquipier, Franco Morbidelli, qui se sent lui aussi prêt à en découdre demain après deux solides journées d'essais en Malaisie. Deuxième au classement hier, le pilote italien a signé le meilleur temps des EL3 ce matin, puis il a remis ça en EL4. En qualifications, il s'est assuré d'une place en première ligne, à 26 millièmes seulement du pilote officiel Yamaha, Maverick Viñales.

Déjà deuxième sur la grille il y a deux semaines, au Japon, Morbidelli avait vécu une course compliquée, soudain plus effacé. C'est donc avec un soulagement évident qu'il a retrouvé hier de bien meilleures sensations en reprenant la piste. "Ça s'est très bien passé pour nous le matin, et l'après-midi on a testé certaines choses sur la moto pour essayer de progresser : on n'a pas réussi à progresser là où on le souhaitait, mais on a cependant compris certaines choses", expliquait-il auprès du site officiel du MotoGP, serein pour la suite bien que décidé à ne pas en rester là.

S'il craignait de se reposer sur ses lauriers après cette parfaite entame du Grand Prix à domicile de son équipe, les performances réalisées au cours de cette journée l'ont rapidement réconforté. Il a pu gagner trois dixièmes et demi ce matin, avant de profiter des EL4 pour tester ses performances en pneus usés puis de les terminer par un time attack qui l'a ramené au sommet et l'a préparé aux qualifications, exercice qu'il goûte peu.

"Étrangement, on a eu un peu de mal le dimanche à Phillip Island, j'ai donc eu beaucoup de choses à l'esprit après cela. Mais ici on a tout de suite commencé sur un autre rythme. J'ai le sentiment qu'on est revenus là où l'on se trouvait en quittant le Japon, ce qui est positif", se félicite-t-il. "J'ai immédiatement commencé bien mieux qu'en Australie et j'ai conservé aujourd'hui la vitesse que j'avais hier, alors j'en suis très content. C'est dommage, parce que dans mon tour rapide j'ai rencontré du trafic, mais je me sens très bien sur la moto."

"Ça a été une bonne qualification pour moi et un bon samedi globalement. Je me sens bien sur la moto et en général. J'espère faire une bonne course demain", poursuit-il. "Selon le rythme, beaucoup de pilotes peuvent se battre pour la victoire, il n'y a pas de gros écarts avec les autres pilotes, alors on verra. Je pense que ce sera une course assez groupée pendant un moment et celui qui a le plus de potentiel le fera sortir à la fin. […] Mon rythme a été correct, mais il faudra voir quelle sera la météo. On va essayer de faire une bonne course de toute façon, quelle qu'elle soit, et j'espère que ce week-end se terminera d'une manière positive pour nous."

Des progrès pas à pas

Jusqu'à présent, les courses ne se sont pas toujours très bien terminées pour Franco Morbidelli, en effet, lui qui a parfois été piégé par l'usure pneumatique ou par des accrochages venus tout gâcher. Auteur de quatre cinquièmes places pour meilleurs résultats, il poursuit à son rythme sa progression continue, celle d'un pilote beaucoup moins expansif que son coéquipier, en piste et en dehors, mais non moins investi pour se perfectionner.

"Je suis clairement quelqu'un qui aime avancer pas à pas et consolider chaque étape que je franchis, mais en MotoGP, c'est assez compliqué. J'essaye de progresser à chaque fois que je prends la piste, et avec mon équipe, on travaille très bien ensemble, alors on réussit à faire cela. Bien sûr, je ne franchis pas ces étapes très vite, mais elles sont bel et bien là et c'est ce qui est important", retient-il, espérant qu'une nouvelle étape pourra s'ajouter à son parcours demain.

