Morbidelli : "Toujours difficile de battre Fabio sur le tour lancé"

Homme le plus rapide vendredi, Franco Morbidelli a confirmé son leadership aujourd'hui en décrochant la pole position du Grand Prix de Catalogne. Après avoir obtenu un premier podium MotoGP le mois dernier, puis une première victoire il y a deux semaines, le voici donc qui découvre les honneurs de la pole dans la catégorie reine, décidément dans une spirale positive.

"C'est génial d'être premier aujourd'hui. Les qualifications, c'est de la vitesse pure et je suis content de voir qu'aujourd'hui j'ai été le plus rapide [dans cet exercice]", se félicite le pilote Petronas auprès du site officiel du MotoGP, conscient que la concurrence est rude. "C'est toujours difficile de battre Fabio [Quartararo] sur le tour lancé, alors je suis très content de la qualif que j'ai faite aujourd'hui. Je me sentais super bien sur la moto et j'ai pu pousser fort, avec les deux pneus."

Fabio Quartararo s'est montré le plus rapide des deux séances matinales de ce week-end, mais il lui a manqué deux dixièmes pour rivaliser avec son coéquipier italien en qualifications. En Essais Libres 4, c'est une autre Yamaha, celle de Maverick Viñales, qui s'est positionnée au sommet, cependant Franco Morbidelli reste satisfait de son rythme.

"Ça a été une merveilleuse journée pour nous. Hier aussi je me suis très bien senti, alors on a juste continué à travailler d'une bonne façon et suivi la bonne voie. Aujourd'hui, j'ai pu me montrer raisonnablement rapide en EL4 et très rapide en qualifs, où j'ai pu faire un très bon tour à la fin, alors ça a été une super journée", se réjouit-il.

"J'ai eu de très bonnes sensations aujourd'hui, et maintenant il faut affiner tout cela pour demain, puis essayer de prendre un bon départ et ensuite de faire une bonne course", souligne Morbidelli. "Je me sens bien. Le rythme est bon. Je dirais que je suis dans le groupe. Beaucoup de pilotes ont un rythme similaire et il sera donc important d'essayer d'améliorer un petit peu le rythme pour demain afin d'avoir un petit quelque chose en plus à la fin. Mais il est clair que ce sera une belle course car il y a beaucoup de pilotes avec un rythme similaire."

Se disant incertain de son choix de pneu arrière pour le moment, le pilote Petronas n'exclut pas la possibilité de requérir à une monte soft-soft afin de maximiser ses chances de réaliser un solide début de course. À l'avant, en revanche, le doute n'est pas permis.

"On a du mal à faire monter le pneu avant en température et le soft est celui qui chauffe le plus vite, on est donc pratiquement obligés d'utiliser le soft à l'avant. Il fonctionne très bien, ça n'est donc pas quelque chose qui va trop affecter la performance, je pense", estime Morbidelli, qui juge son rythme similaire avec le tendre ou le medium à l'arrière.

"Les conditions ce week-end sont très différentes des conditions habituelles de Barcelone, il fait beaucoup plus froid", précise-t-il. "Or, l'allocation est la même à l'avant et similaire à l'arrière par rapport à l'allocation habituelle de Barcelone. Alors il est clair qu'on a tous un peu de mal à faire monter les pneus en température, mais ça fait partie de la donne et c'est la même chose pour tout le monde."