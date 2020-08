Morbidelli "très chanceux" de s'être relevé d'une telle chute

Franco Morbidelli ne souffre d'aucune blessure importante après le terrible accident dans lequel il a été impliqué ce dimanche, au huitième tour du Grand Prix d'Autriche. Pris dans un choc d'une violence effrayante qu'il lui a été impossible d'éviter avec la Ducati de Johann Zarco, le pilote Petronas a dans un premier temps été secouru par les équipes médicales de bord de piste, avant de se relever et de monter seul dans l'ambulance, offrant une vision rassurante après les images choquantes d'une chute terrible.

Après les examens médicaux auxquels il a été soumis, il apparaît qu'il souffre de la tête, ainsi que de la main et de l'épaule droite, mais le scanner n'a révélé aucune blessure inquiétante. Repassé par son stand avant de quitter le circuit tôt, il a été déclaré apte pour le prochain Grand Prix.

"J'ai un peu mal, mais tout va bien", assure le pilote italien. "Quand on voit les images de la chute, c'est bien de pouvoir s'en relever. Je me considère très chanceux."

À chaud, Franco Morbidelli s'est montré très virulent contre Johann Zarco, déclarant à Sky Italia : "Zarco est à moitié un assassin. Faire un freinage comme ça à 300 km/h, c'est avoir vraiment peu d'amour pour soi-même et pour ceux avec qui on court. J'espère vraiment que cet énorme accident le fera réfléchir un peu plus, parce qu'il a été vraiment dangereux pour moi, pour lui, et pour Valentino et Maverick qui étaient en train de passer un virage très lent et ont vu arriver sur eux deux motos lancées à 280 km/h."

"Je n'ai rien pu faire, car au moment où j'ai freiné, Johann a changé de trajectoire, probablement pour se protéger, et quand il est allé vers l'extérieur je n'ai pas pu faire autre chose que le heurter, car j'ai été pris dans l'aspiration", explique-t-il, qualifiant l'accident "d'étrange". Un accident que Johann Zarco a toutefois eu l'opportunité d'expliquer posément à Valentino Rossi afin d'expliquer les faits, même si le pilote Petronas avait quant à lui déjà quitter le circuit.

"Heureusement, on va bien tous les deux", ajoute Franco Morbidelli, prêt à reprendre la piste le week-end prochain après quelques jours de repos. "Il était important de marquer de gros points sur cette course, car ce n'est pas une très bonne piste pour la Yamaha, alors je suis vraiment désolé pour mon équipe que l'on n'ait pas pu y arriver. J'ai fait de mon mieux, mais ça n'a pas été possible cette fois. On essaiera à nouveau dimanche prochain."