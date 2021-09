Trois chutes pour Morbidelli et une jambe très fatiguée

Franco Morbidelli a mis son corps à rude épreuve durant le test mené à Misano et qui faisait suite au premier Grand Prix qu'il disputait en trois mois. Opéré du genou fin juin, le pilote italien a révélé avoir repris le guidon sitôt la flexibilité de base de son genou retrouvée, mais son état général reste précaire et il lui a fallu trouver le bon dosage entre les essais à mener et le besoin de ménager son genou.

Après avoir bouclé 113 tours dans le cadre du Grand Prix, il en a ajouté 70 à son compteur durant ces deux journées, pour un total équivalant donc à un Paris-Marseille… Pour ne pas se faciliter la tâche, Morbidelli a subi trois chutes mercredi, mais semble-t-il sans avoir aggravé son état. "J'ai essayé de pousser un peu plus sur la moto là où je ne me sentais pas bien, et ça n'a pas très bien réussi puisque je suis tombé. Mais ça va… J'ai fait un crash test pour ma jambe, et elle n'a pas empiré", relativise-t-il.

Son état général reste toutefois loin d'être parfait et la fatigue s'est clairement fait sentir après une reprise aussi intense. "Franky est tombé trois fois, mais nous pouvons confirmer qu'il va bien. Pour lui, faire deux jours de test si rapidement après une course de 27 tours, c'était exigeant. La course fait que sa jambe est très fatiguée, d'autant plus que le circuit de Misano n'offre aucun repos aux pilotes", explique Massimo Meregalli.

"Il a malgré tout réussi à trouver un équilibre entre le fait de boucler suffisamment de tours pour améliorer ses sensations sur la moto et ne pas trop en faire", ajoute le directeur de l'équipe officielle Yamaha. "Dans l'ensemble, il a bien progressé pendant ce test, mais il est maintenant important pour lui de laisser sa jambe se reposer et guérir avant la prochaine manche sur le COTA."

"Étant donné que je suis resté longtemps à l'arrêt, la masse musculaire de ma jambe a baissé, et comme en plus j'ai fait une opération qui a affaibli les ischio-jambiers, je me trouve facilement plus en difficulté", a détaillé Morbidelli ces derniers jours. "Je suis venu à Misano dès que j'ai eu une mobilité acceptable du genou. Une fois ça acquis, le step suivant est d'avoir une musculature qui permette de ramener la jambe vers moi et de la placer sur la pédale, ou de faire passer le pied de la position dans laquelle il est pour le changement de vitesses à la position 'full in' avec la pointe sur la pédale, et ce de manière assez décontractée. Ça n'est pas encore le cas, je ne suis pas encore décontracté, je n'ai pas assez de forces, on est donc dépendants de mes muscles pour le moment."

Passé à la Yamaha de 2021 après avoir disputé le début de saison sur un modèle beaucoup moins développé, Morbidelli doit prendre ses marques avec sa nouvelle machine et sa nouvelle équipe malgré ce contexte difficile. Outre sa première découverte de la machine destinée à 2022, son but durant ces deux jours était donc de recueillir des données pouvant l'aider à progresser sur la fin de saison. Malgré un 19e temps général peu satisfaisant, à 1"1 du leader, l'essentiel a selon lui été acquis.

"Je me sens bien, et je suis content du travail que l'on a réalisé [mercredi], même si j'ai peut-être fait trop d'erreurs. C'était en tout cas la manière pour moi de prendre mes marques le plus vite possible avec cette nouvelle moto et d'essayer de retrouver mes sensations", souligne le pilote. "Je suis satisfait, on a bien progressé. J'avais clairement de meilleures sensations dans les derniers tours que j'ai faits avec la moto par rapport aux premiers réalisés sur ce test, donc c'est positif. On avance et on essaye de le faire aussi vite que possible, alors je suis content."