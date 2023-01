Le vœu de Morbidelli : que 2023 soit l'année de sa rédemption

En ouvrant le bal des présentations d'équipe, ce mardi depuis l'Indonésie, les pilotes Yamaha ont tous deux partagé leur soif et leur volonté de réussite, impatients de se plonger dans la nouvelle saison pour retrouver l'adrénaline de la course et le verdict de la piste. Ils le savent pourtant, ce verdict peut se révéler cruel si la réalité qui se dessine lors des essais de pré-saison et des premiers Grands Prix ne correspond pas aux attentes. Car cette période d'entre-deux dans laquelle se trouve chaque hiver le championnat a ceci de fascinant qu'elle reste totalement ouverte, avant qu'une hiérarchie prenne forme selon le degré de réussite des éléments développés dans le secret des ateliers... pour le meilleur comme pour le pire.

Qu'à cela ne tienne, Fabio Quartararo trépigne à l'idée de repartir à l'attaque, l'abattement ressenti au soir du dernier Grand Prix de 2022 et de sa défaite au championnat ayant vite cédé à la place chez ce grand impatient à une envie débordante de retrouver le sommet. Son coéquipier, lui, voudrait au contraire montrer que la manière dont il a conclu la saison précédente est annonciatrice d'une campagne bien plus réussie cette année.

"L'hiver a été plutôt bon", raconte Franco Morbidelli auprès du site officiel du MotoGP. "J'ai fait le plein d'énergie. Je me suis reposé et ensuite j'ai commencé à bouger assez tôt dans l'hiver. J'ai fait de la moto sur piste, du karting, du motocross. Je suis resté actif sur la moto et je me suis entraîné. Je ne suis pas parti loin en vacances. Je voulais passer du temps à la maison et vraiment apprécier et savourer cela avant que le tourbillon reprenne fin janvier."

"C'est important de se reposer et de se détacher un peu de toutes les pensées techniques et de celles qui tournent autour de la moto. On remet les compteurs à zéro et on repart, et avec un esprit et une énergie remis à plat je suis prêt à attaquer, à consolider ce que j'ai vu durant la dernière partie de la saison 2022 et à progresser à nouveau. Il y a beaucoup de choses que je suis impatient de vivre au début de cette nouvelle saison."

Fabio Quartararo et Franco Morbidelli ont dévoilé la livrée 2023 de la Yamaha

La sérénité qu'a tenté de trouver le pilote italien durant cette pause aurait pourtant de quoi vaciller. Sans attendre les retrouvailles du paddock et le retour en piste des bolides, une rumeur grossissante a en effet pris forme en ce tout début d'année : Jorge Martín, écarté de l'équipe officielle Ducati, serait particulièrement intéressé par la place que Yamaha est en mesure de proposer. Car, oui, sur le papier il y a bel et bien une place à prendre à Iwata, en dépit d'un effectif revu à son plus strict minimum cette année puisque le constructeur n'a plus d'équipe satellite.

Franco Morbidelli est en effet le seul pilote d'usine à disposer d'un contrat qui ne court que jusque fin 2023, ce qui le soumet à une pression toute particulière en ce début d'année. La menace que représentait Toprak Razgatlioglu pouvait déjà suffire à le faire trembler, et en voici une autre. Avant de savoir ce qu'il adviendra sur le versant de l'autre spéculation, celle qui concerne un hypothétique lien entre Yamaha et VR46 pour 2024, l'Italien le sait : il doit faire ses preuves très, très vite et démontrer que 2022 n'était qu'un accident de parcours.

"On dit que c'est quand on perd que l'on apprend le plus. Eh bien, j'ai pas mal appris l'année dernière. J'espère donc rebondir", déclare Morbidelli. Annoncé comme l'un des favoris pour 2021 dans la foulée de sa deuxième place au championnat précédent, il a cumulé de grandes difficultés ces deux dernières années, en commençant par une blessure du genou qui lui a gâché la vie pendant des mois, avant un transfert dans l'équipe officielle et sur la M1 d'usine dont il a eu toutes les peines à trouver la clé.

"J'ai découvert une nouvelle moto, il m'a fallu me réadapter à un nouveau package et cela m'a pris du temps. Mais vers la fin de la saison dernière, j'ai senti quelque chose alors je veux vraiment le conserver cette année et véritablement le faire jaillir", souligne-t-il, désireux de mettre à profit les changements opérés lors des derniers Grands Prix et qui avaient rapidement eu pour effet d'améliorer ses sensations.

"Le podium me manque, cela fait plus d'une année complète que je n'ai pas eu de douche de champagne, ça me manque pas mal !" ajoute Franco Morbidelli, qui n'est pas monté plus haut que la septième place en course la saison dernière. Et de résumer : "Je recherche une certaine rédemption cette année. J'ai appris l'année dernière, j'ai le sentiment de bien travailler et d'être raccord avec mon groupe à la maison, et avec mon équipe j'ai une année d'expérience de plus. Tout me donne l'impression d'être en progrès."

Morbidelli, dont Yamaha attend qu'il se "redécouvre", veut voir la présentation de ce mardi comme le véritable lancement du championnat et, surtout, comme "un nouveau départ". Il souligne : "Tout est revenu à zéro et tout est possible cette saison, c'est donc une perspective excitante. J'ai terminé 2022 avec des sensations en progrès, et il est maintenant important que l'on fasse du bon travail lors des essais hivernaux à venir afin d'être prêts à commencer la saison en mars."