La saison de MotoGP qui vient de se conclure nous offre des indications plutôt positives. Avec 220 chutes, l'année qui s'est terminée à Valence il y a quelques jours est la meilleures des quatre dernières années, où l'on dénombrait toujours aux alentours de 300 accidents. Il s'agit sans nul doute d'un fait important qui témoigne du grand travail accompli, surtout par Michelin.

Il suffit de faire défiler les chiffres pour constater que depuis 2016, l'année de l'arrivée de la marque française de pneumatiques en MotoGP, les chutes ont énormément augmenté. Michelin a cependant travaillé dur ces dernières saisons pour améliorer l'adhérence des pneus et les résultats ont été visibles cette année.

Mais en plus des pneus, nous devons également accorder un peu de crédit aux motos, qui sont devenues plus stables avec l'électronique. A titre de démonstration, les données concernant les trois catégories du Championnat du Monde nous confortent. Avec 971 chutes, ce fut la meilleure saison des six dernières années.

Le Mans est la course qui a compté le plus grand nombre de chutes cette saison, avec 90 accidents. Du côté des pilotes, Marc Marquez, après deux années de records en la matière, se libère enfin de l'étiquette du pilote qui tombe le plus en MotoGP, laissant cette position à Johann Zarco, protagoniste de 17 accidents.

Derrière le Français se trouve le duo Pramac Miller-Bagnaia, qui a chuté 15 et 14 fois respectivement. 14 chutes pour Marquez également, tandis que Dovizioso, parmi les pilotes titulaires, remporte le titre de pilote auteur de moins d'accidents en MotoGP, seulement 4. Viñales et Quartararo ont également été fiables, chutant à seulement six reprises, alors que Valentino Rossi a enregistré huit accidents, comme Morbidelli.

Preuve d'une moto qui semble beaucoup plus docile que les autres, Yamaha place ensuite ses quatre pilotes dans les dernières positions de ce classement spécial. En termes absolus, cependant, si l'on tient également compte des Moto2 et Moto3, le pilote qui a été le protagoniste de plus d'accidents en 2019 était Tom Booth-Amos.