MotoGP 2023 : Pilotes, équipes, calendrier, sprint... tout ce qui change

L'année 2023 est synonyme d'une nouvelle ère pour le MotoGP. Aux traditionnels mouvements dans les équipes et au calendrier s'ajoute un nouveau format des week-ends, avec désormais deux courses.

Courses sprint : le MotoGP révolutionne son format

C'est LE changement de la saison 2023, qui va totalement transformer la physionomie des week-ends : le MotoGP organisera une course sprint sur tous les circuits avec pour objectif d'offrir plus de spectacle. Elle sera organisée le samedi en lieu et place des qualifications, à 15h00 sur les manches européennes. Une course sprint devrait durer une vingtaine de minutes puisque le nombre de tours sera de moitié inférieur à celui de l'épreuve principale.

Le barème est dans le même esprit, en récompensant les neuf premiers avec 12 points pour le vainqueur, neuf pour le deuxième, sept pour le troisième, etc. Avec 252 points en jeu, les courses sprint seront donc essentielles dans l'attribution du titre et pourraient pousser les pilotes à profondément modifier leur approche des week-ends.

La séance de qualifications ne disparaît pas et va même jouer un rôle encore plus important puisqu'elle va déterminer tant la grille de départ de la course sprint que celle du Grand Prix le dimanche. Elle conserve son format avec une Q1 puis une Q2 et passe au samedi matin, après des EL3 de 30 minutes qui prennent le rôle jusque-là dévolus aux EL4, la préparation de la course, même si l'horaire matinal s'y prêtera difficilement. Le nombre de séances d'essais passe de quatre à trois, l'équivalent des EL3 actuels disparaissant du programme.

À titre de compensation, les essais du vendredi sont légèrement allongés : les EL1 durent toujours 45 minutes mais les EL2 gagnent un quart d'heure pour atteindre l'heure en piste. Les dix plus rapides au classement combiné de ces deux séances sont directement qualifiés pour la Q2 du lendemain matin, et deux places sont toujours à attribuer en Q1.

Le programme du dimanche est lui aussi légèrement modifié puisque le warm-up voit sa durée divisée par deux et portée à dix petites minutes, pour laisser place à un grand show avec les supporters ensuite. Rien ne change pour la course, tant pour sa durée que son horaire, à 14h00 pour les rendez-vous européens.

Pilotes et équipes : un constructeur en moins, un rookie débarque

Plusieurs changements sont à noter dans la composition du plateau 2023 du MotoGP. Suzuki a quitté la catégorie et n'a pas été remplacé, ce qui porte le nombre d'équipes à 11. Parmi elles, RNF s'est associé à Aprilia et a ainsi quitté Yamaha, désormais seul constructeur à ne pas avoir d'équipe satellite. Ducati conserve ses trois partenaires et son total de huit motos, tandis que Honda et KTM ont toujours un team satellite.

Dans le cas de KTM, l'association avec Tech3 prend une nouvelle forme. L'équipe française n'affichera plus l'orange du constructeur autrichien mais le rouge de GasGas, autre marque du groupe Pierer Mobility. Tech3 aura ainsi une identité propre mais continuera à inscrire des points constructeurs pour le compte de KTM, et disposera de la même machine que l'équipe d'usine.

Du côté des pilotes, le départ de Suzuki a libéré Joan Mir et Álex Rins, qui rejoignent tous deux Honda, le Champion du monde 2020 dans l'équipe officielle et le second chez LCR. Mir succède à Pol Espargaró, de retour chez Tech3 pour former un duo avec le seul rookie du plateau, le Champion du Moto2 Augusto Fernández. Rins intègre de son côté le team LCR en lieu et place d'Álex Márquez, parti chez Gresini pour prendre la place libérée par Enea Bastianini.

Après ses quatre succès l'an passé, le pilote italien a été promu dans l'équipe Ducati officielle aux côtés du Champion du monde Pecco Bagnaia. Il succède à Jack Miller, qui rejoint KTM à la place de Miguel Oliveira, parti chez RNF pour piloter l'Aprilia aux côtés de Raúl Fernández, en provenance de Tech3.

Le coéquipier de ce dernier, Remy Gardner, a quitté la catégorie et roulera désormais en WorldSBK. Ceux qui ont fini la saison chez RNF seront aussi absents de la grille : Darryn Binder s'est engagé en Moto2 et Cal Crutchlow va reprendre son rôle de pilote d'essais chez Yamaha, qui conserve Fabio Quartararo et Franco Morbidelli comme titulaires. Andrea Dovizioso a quant à lui pris sa retraite en cours de saison en 2022.

La grille MotoGP 2023

Deux nouveaux circuits pour un calendrier 2023 record

Le calendrier 2023 du MotoGP prévoit 21 Grands Prix, un de plus que l'an dernier et un nombre record atteint grâce à l'arrivée de deux épreuves : le GP du Kazakhstan sur le nouveau circuit de Sokol au début de l'été et le GP d'Inde sur la piste de Buddh, pour initier la tournée asiatique en fin de saison.

Le GP d'Aragón disparait, réduisant le nombre de courses espagnoles à "seulement" trois et parmi elles, le GP de Catalogne abandonne sa date au mois de juin pour prendre celle du MotorLand Aragón à la fin de l'été.

Ce jeu de chaises musicales voit aussi le Portugal passer du début de saison européenne au début de saison tout court, le Qatar ayant renoncé à ce statut en raison de travaux de rénovation. Le déplacement à Losail sera finalement l'avant-dernier de l'année et l'Indonésie change également de date pour intégrer la partie asiatique de la saison.

Les circuits connus des pilotes restent inchangés mais Silverstone a décidé de déplacer sa ligne droite pour utiliser la même que la F1, ce que le MotoGP avait déjà fait en 2013.

À noter que le GP de Finlande, présent au calendrier les deux dernières années et finalement annulé à chaque fois, ne figure pas au calendrier. Le tracé du KymiRing, critiqué par les pilotes, est confronté à des difficultés financières et les tensions géopolitiques dans cette région du monde, à proximité de la frontière avec la Russie, avaient contribué à l'annulation de l'épreuve en 2022.

Le calendrier MotoGP 2023

* Course nocturne





** Sous réserve d'homologation

Sur quelle chaîne suivre les courses du MotoGP en 2023 ?

Canal+, diffuseur du MotoGP depuis la saison 2019, continuera à retransmettre l'intégralité des Grands Prix sur ses antennes, son contrat avec la Dorna ayant été prolongé jusqu'à la saison 2029. Dans la plupart des cas, les essais seront à suivre sur Canal+ Sport 360 et la course sur Canal+.

Aucune annonce n'a été faite au moment où ces lignes sont écrites mais Canal+ a par ailleurs pris l'habitude de diffuser en clair le Grand Prix de France, prévu le 14 mai, sur sa chaîne gratuite C8.

Moins de tests en dehors des courses

Face à l'allongement du calendrier, le MotoGP a décidé de réduire le nombre de journées de tests auxquels les titulaires peuvent prendre part. En fin d'année, ils n'ont eu droit qu'à une journée à Valence, contre deux à Jerez un an plus tôt. Le programme de la pré-saison reste inchangé avec les trois jours du Shakedown Test de Sepang, réservé aux pilotes d'essais et au rookie Augusto Fernández, puis trois jours pour l'intégralité des pilotes, toujours en Malaisie, et deux journées de plus sur un autre circuit. Organisé à Mandalika en 2022, ce dernier test est cette année programmé à Portimão, théâtre du premier Grand Prix de l'année.

C'est surtout pendant la saison que les essais seront réduits. Les seules séances prévues seront à Jerez et à Misano, à chaque fois pour une seule journée au lendemain des courses sur ces tracés. Le programme est ainsi divisé par deux puisqu'en 2022, les pilotes avaient aussi roulé à Barcelone et effectué une journée supplémentaire à Misano.

Le programme pour la fin d'année, après le GP de Valence, n'a pas encore été déterminé.

Le calendrier des tests MotoGP 2023

Date Circuit 5 - 7 février Sepang (Shakedown Test) 10 - 12 février Sepang 11 - 12 mars Portimão 1er mai Jerez 11 septembre Misano

Un règlement très stable

Du côté de la règlementation, aucun changement majeur n'est prévu avant la saison 2027, qui marquera le nouveau cycle d'accords entre les équipes et la Dorna. Cette année, le principal changement concerne le holeshot device mais aura finalement très peu de conséquences. Le variateur de hauteur reste autorisé à l'avant comme à l'arrière de la moto au départ mais en sortie de courbe, il ne sera plus permis qu'à l'arrière et pas à l'avant. Seul Ducati avait développé un tel concept en 2022, mais la marque en a tiré peu de bénéfices et Johann Zarco a rapidement été l'unique pilote à l'utiliser.

Dans les courses sprint, la capacité du réservoir sera réduite à 12 litres, contre 22 pour le Grand Prix du dimanche, et les constructeurs auront la liberté de concevoir un réservoir spécifique à ces épreuves.

Le règlement sportif a été clarifié pour les courses marquées par des drapeaux rouges, afin de ne pas avoir d'épreuve en trois segments. Enfin, un pilote n'ayant effectué aucun tour dans les 105% du temps du leader jusqu'aux qualifications ne pourra plus être repêché par les commissaires de course.