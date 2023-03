La course sprint a semblé "très longue" à Bagnaia

Pecco Bagnaia a fait honneur à son numéro 1 de Champion du monde en remportant ce samedi la toute première course sprint du MotoGP. La pointe de déception qu'il avait pu ressentir ce matin en voyant la pole position lui échapper pour une poignée de centièmes a vite pu être oubliée, tant il a su s'approprier à la perfection ce nouveau format.

Pourtant, le champion en titre n'a pas toujours semblé particulièrement à l'aise avec sa Ducati au cours de ces 12 tours, mais c'est bien lui qui a eu l'ascendant sur la totalité de la distance. En bagarre contre Jorge Martín à la fin, il a profité d'une erreur de son rival dans le dernier tour pour aller chercher les 12 points en jeu.

"En course, on s'est retrouvés avec des conditions différentes de celles du test et du reste du week-end", a expliqué Bagnaia à Sky Sport MotoGP en Italie. "Le vent soufflait dans la direction strictement opposée et, dans les premiers tours, j'ai eu un peu de mal. Mais je crois que les autres aussi ont eu du mal avec le grip du pneu arrière. Je ne sais pas si ça dépendait du vent, mais il est certain qu'il n'y avait plus le même grip que ce matin."

Pas question pour autant de se laisser perturber. Le pilote Ducati s'est fixé comme objectif de ne pas prendre la tête de la course lorsque la lutte était la plus agressive, préférant étudier le comportement de ses adversaires pour ensuite chercher à prendre l'ascendant sur la distance. "J'ai simplement essayé de ne pas rester dans le sillage des autres, car j'avais le pneu medium à l'avant, et de rester calme. Je savais que j'allais pouvoir remonter dans les derniers tours, donc la seule chose à faire était de ne pas m'énerver", a-t-il expliqué.

C'est une mission parfaitement réussie pour l'homme fort de 2022, qui a savouré le déroulement de cette nouvelle course et le dénouement de cette journée qui, avant la course principale, lui rapporte déjà de gros points. "Franchement, je suis content. C'est une sensation étrange, parce que je sais que la véritable course aura lieu demain, mais je suis content pour aujourd'hui", s'est-il réjoui.

Comme ses collègues, Pecco Bagnaia a eu l'impression de découvrir un tout nouvel exercice en disputant cette course sprint et en suivant au préalable un programme différent de ses habitudes. Pas simple dans ces conditions d'établir une stratégie, d'autant que la course lui a finalement paru plus longue qu'elle ne l'a véritablement été.

"La course sprint semble courte, mais en fait elle est très longue, parce qu'il faut le faire avec une stratégie complètement différente. Il faut pousser, mais on ne sait jusqu'où, parce qu'on peut se retrouver sans pneus à la fin", a-t-il souligné, lui qui avait mal jugé l'usure pneumatique lors de la simulation qu'il a faite pendant le test de pré-saison, il y a deux semaines. "J'ai simplement essayé de regarder comment les autres se comportaient et essayé ensuite de gagner, même si l'objectif était de terminer dans les trois premiers."

"L'objectif était de finir parmi les trois premiers et j'ai réussi à avoir de bonnes sensations avec le pneu avant dans la dernière partie de la course et j'ai gagné. Alors je suis très content, franchement. On peut aussi être satisfaits des performances qu'on a avec le pneu medium et je vais donc faire la course de demain avec un pneu que je préfère. En tout cas, la course a été assez fun. C'est sûr que c'est plus intense parce qu'avec des pneus neufs et moins de tours à faire, tout le monde peut pousser plus fort. C'était fun !"

Pecco Bagnaia repartira dimanche de la deuxième place sur la grille de départ pour la course principale de ce Grand Prix du Portugal, les résultats des qualifications valant pour l'ensemble du week-end. "Demain, je pense que le niveau sera plus ou moins le même mais il faut voir ce que chaque pilote aura de la part de sa moto. On verra, c'est difficile à prédire pour le moment", a-t-il anticipé auprès du site officiel. En attendant, il peut savourer le fait que c'est bien lui qui a le mieux lancé son championnat... "C'était très important, parce que la saison va être très longue, pas juste parce que j'ai le numéro 1. Il va falloir être très régulier partout."