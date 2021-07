Le MotoGP confirme l'annulation du GP de Thaïlande

Pour la deuxième année consécutive, le Grand Prix de Thaïlande ne fera pas partie du programme MotoGP cette saison. Victime dès le printemps 2019 du séisme de la pandémie de COVID-19, l'épreuve basée à Buriram continue d'en subir les répliques, alors que le coronavirus sévit toujours et que les déplacements dans le monde restent problématiques.

Lundi, déjà, les nouvelles parvenues de Thaïlande n'étaient pas optimistes, le ministre local du Tourisme et des Sports admettant que les organisateurs ne seraient pas favorables à une épreuve à huis clos, alors même que la venue du public reste à ce jour hypothétique. Le nombre de contaminations dans le pays est reparti à la hausse et le taux de vaccination reste particulièrement faible, ne permettant à la Thaïlande de rouvrir ses portes aux voyageurs étrangers dans une poignée de provinces touristiques seulement. Pour le Grand Prix qui avait affiché la plus forte fréquentation de la saison 2019, ces limitations sont rédhibitoires.

"La FIM, l'IRTA et Dorna Sports ont le regret d'annoncer l'annulation du Grand Prix de Thaïlande, qui devait avoir lieu au Chang International Circuit du 15 au 17 octobre", peut-on ainsi lire dans une communication officielle. "Malgré les meilleurs efforts de toutes les parties concernées, la pandémie actuelle de COVID-19 et les restrictions qui en découlent ont obligé à annuler l'événement. Le Championnat du monde FIM MotoGP a hâte de revenir courir devant le public incroyablement passionné de Buriram en 2022."

Dès l'annonce, au mois de novembre 2020, du calendrier provisoire pour la saison, le GP de Thaïlande avait été planifié en octobre, au même titre que les autres épreuves prévues en Asie et en Océanie. Les instances pouvaient ainsi espérer bénéficier de plus de temps pour organiser le retour dans une Australie barricadée face au COVID-19 et des pays asiatiques durement touchés. Cet espoir s'est toutefois amoindri au fil du temps, jusqu'à conduire au cours du dernier mois à l'annulation des Grands Prix du Japon, puis d'Australie et à présent de Thaïlande.

À ce jour, le Grand Prix de Malaisie est en revanche maintenu au programme, avec une épreuve prévue du 22 au 24 octobre. Le MotoGP, qui n'a jusqu'à présent quitté l'Europe que pour se rendre au Qatar en début de championnat, doit également retrouver le Texas au début du mois d'octobre, tout le reste de l'agenda étant organisé sur le Vieux continent. En l'état actuel des choses, l'Argentine figure elle aussi toujours au calendrier, mais sans date pour le moment et alors que le doute plane toujours fortement sur sa tenue compte tenu de la situation sanitaire sur place et aussi de l'incendie qui a touché le circuit de Termas de Río Hondo au mois de février.

Afin de pallier les diverses annulations annoncées jusqu'à présent, le calendrier MotoGP s'est enrichi de trois nouvelles courses sur des circuits ayant dédoublé leur présence, en l'occurrence Losail, le Red Bull Ring et Portimão. Avec cette nouvelle modification, la saison se dirige vers un championnat à 19 manches, même si le court communiqué indique qu'une "épreuve de remplacement est actuellement envisagée" et que des nouvelles à ce sujet seraient "publiées dès que possible".

