Course - Bagnaia sert la victoire sur un plateau à Viñales

Poleman sur les trois dernières courses consécutives, Maverick Viñales ne parvient pas à empêcher Jack Miller de réaliser le holeshot au premier virage. Quartararo, en revanche, demeure derrière duo. Il ne faut que 4 virages à Viñales pour reprendre ls commandes et mener la troupe, tandis que Bagnaia n'attend pas pour s'offrir un dépassement sur Quartararo.

Chutes en série dans les premiers kilomètres

Derrière, Morbidelli, malade depuis le début du week-end, se trouve impliqué dans un incident avec Aleix Espargaró. Capable de reprendre en piste, l'Italo-Brésilien, vainqueur ici le week-end dernier se retrouve à fermer la marche tandis que le pilote Aprilia doit abdiquer.

Coup dur pour Rossi dès le second tour : le pilote Yamaha chute seul au quatrième virage ! Parvenant à remonter sur sa moto, le voici dernier. Au même moment, Miller manque un freinage, Quartararo continue à reculer et passe sixième, tandis que Brad Binder, à l'attaque, est remonté troisième. Mais alors qu'il venait juste de remonter en troisième position, le sud-africain chute à son tour !

Après ces deux premiers tours intenses, Viñales emmène Bagnaia, Pol Espargaró, Quartararo, Miller et Petrucci. La seconde chute de Binder, cette fois dans le premier virage, quelques instants plus tard, sonne le glas définitif du vainqueur de la course de Brno.

Viñales impuissant face à Bagnaia

Au sixième tour, Bagnaia, sur les pneus dur-tendre, est revenu juste derrière Viñales (medium-medium) après avoir grignoté dixième sur dixième. C'est dans le virage 4, abordé trop large par l'Espagnol, que l'Italien place sa Pramac Ducati aux commandes de la course avec autorité et se crée immédiatement un coussin d'avance d'une seconde pleine.

La course de Miller est devenue un cauchemar : celui qui disait avoir hâte de quitter Misano hier a glissé jusqu'à la 9e place. Victime semble-t-il d'un ennui moteur, l'Australien entre dans le pitlane au 9e tour pour abandonner ! La course des Ducati factory n'est guère bien meilleure : Dovizioso lutte à la 9e position, tandis que Petrucci s'est effondré jusqu'à la 11e.

Malgré toute cette agitation, Zarco, parti 14e sur la grille, n'est que 12e alors que débute le 10e passage. Son compatriote Quartararo reste au contact de Pol Espargaró dans la lutte pour la dernière place du podium. Alex Márquez pouvait en revanche difficilement rêver d'un meilleur début de course : le pilote Repsol Honda pointe huitième !

Écarts prononcés de toutes parts

Les écarts deviennent de plus en plus importants entre les protagonistes de toutes parts du circuit : au passage de la mi-course, Bagnaia, qui aligne avec constance des tours sous les 1'33'', dispose d'une avance de 1''4 sur Viñales, lui-même installé sur un coussin de 2''3 sur Pol Espargaró, qui dispose d'un pneu arrière tendre. Quatrième, Quartararo dispose d'une avance de 2''4 sur Mir, tandis que les deux Tech3 KTM d'Oliveira et Lecuona se rendent la vie dure dans une bataille rapprochée.

Derrière, Rins demeure inexistant après des qualifications désastreuses : le feeling n'est pas revenu pour celui qui se plaignait samedi d'un comportement jamais ressenti sur sa Suzuki à Misano. Avec moins de rythme que ce qu'il laissait entrevoir depuis le début du week-end, Nakagami reste tout de même menaçant pour Dovizioso, neuvième. En 13e position, Morbidelli sauve des points.

L'abandon de Rossi dans le 17e tour signifie que tout pilote parvenant à l'arrivée du Grand Prix inscrira des points : ils ne sont en effet plus que 15 en piste.

Bagnaia chute et perd sa victoire !

Bagnaia tient sa course de main de maître depuis son passage aux commandes. Maintenant Viñales de manière constante dans une fenêtre se situant entre 1''2 et 1''4, l'Italien est serein. Quartararo, lui, n'en a pas fini avec ses espoirs de podium et s'approche de Pol Espargaró, dont le pneu arrière est détruit. Le voici en position de porter une attaque sur la KTM.

Mais le MotoGP millésime 2020 réserve toujours des surprises incroyables ! Le retournement de situation de la course intervient dans le 21e des 27 tours de course, avec la chute de Pecco Bagnaia dans le virage 6 ; l'endroit-même où il était déjà tombé ce week-end ! Cruelle désillusion pour celui qui se dirigeait vers le premier succès de sa carrière dans la catégorie reine.

Avec Viñales seul en tête avec une avance de 4''4, la bataille entre Pol Espargaró et Quartararo est rude pour la deuxième position. Défendant comme il le peut, l'Espagnol retient le Français tour après tour et permet à Mir (medium-medium) de revenir puis recoller dans le 24e tour pour un sprint final à trois et de nouveau tenter de terminer sur le podium de Misano !

Le festival de Mir

Agile, Mir passe tour d'abord Quartararo dès sa première manœuvre dans le 25e passage. Déterminé à ne pas s'en ternir là, le pilote Suzuki se lance à l'assaut d'Espargaró. Le jeune Espagnol devient le spécialiste des fins de course et le prouve en prenant la seconde position un tour plus tard ! La déchéance de Pol Espargaró se poursuit quelques instants plus tard, lorsqu'il voit Quartararo lui ravir la troisième position. Les malheurs de KTM se poursuivent avec la chute de Lecuona depuis la sixième place dans l'avant-dernier tour.

Un ultime retournement de situation intervient dans le dernier tour, lorsque Quartararo récolte une pénalité de tour allongé pour avoir répétitivement dépassé les limites de la piste. C'est dans le virage 9 que le pilote SRT doit appliquer sa pénalité : le Français ignore l'ordre de la direction de course et y perd le podium : il recevra une pénalité post-course de trois secondes et verra ainsi Espargaro sécuriser le podium !