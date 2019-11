Le MotoGP arrive à Sepang alors que peu de choses sont encore à jouer. Le seul titre encore vacant est, en fait, celui des équipes, avec un combat point à point entre Ducati et Honda. Marc Marquez, quant à lui, veut tenter d'étendre sa série de succès pour égaler son record de 13 victoires sur une saison.

C'est l'Espagnol qui, il y a un an, a remporté la course en Malaisie après une course entière passée dans le sillage de Valentino Rossi, lequel a chuté dans les derniers tours. C'est aussi pour cette raison que l'Ibérique est le favori numéro un pour le succès de dimanche, tout comme Dovizioso, qui a franchi la ligne d'arrivée en tête à Sepang avec sa Ducati à deux reprises au cours des trois dernières années.

L'événement sera couvert en Suisse par RSI, Canal+ et DAZN.

Directs RSI

Le vendredi 1er novembre

6,15-6,55, Moto3, EL2 (RSI La2)

7.10-7.50, Moto2, EL2 (RSI La2)

8h05 - 8h50, MotoGP, EL2 (RSI La2)

Samedi 2 novembre

5h35-5h50, Moto3, Q1 (RSI La2)

6.00-6.15, Moto3, Q2 (RSI La2)

6h30-6h45, Moto2, T1 (RSI La2)

6.55-7.10, Moto2, Q2 (RSI La2)

7.25-7.55 am, MotoGP, FP4 (RSI La2)

8h05 - 8h20, MotoGP, Q1 (RSI La2)

8h30-8h45, MotoGP, Q2 (RSI La2)

Dimanche 3 novembre

5h00, Moto3, Course (RSI La2)

6h20, Moto2, Course (RSI La2)

8h00, MotoGP, Course (RSI La2)

