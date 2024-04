Le MotoGP à l'épreuve d'Austin et de son bitume irrégulier

Au Texas, le MotoGP aborde l'une de ses épreuves les plus attendues, un spectacle souvent intense qu'une grande partie des fans vivra sur un créneau horaire de soirée, inédit cette saison. Mais Austin est aussi un circuit très atypique, parfois déconcertant.

Son tracé mêle une première partie rapide, qui n'est pas sans rappeler Silverstone, et une seconde partie aux virages assez lents. Des portions de piste très larges donnent aussi à voir des trajectoires spectaculaires, ouvrant la porte à des performances parfois uniques dans l'année pour ceux qui parviennent à en tirer la quintessence. Pour d'autres, l'expérience peut tourner au cauchemar, et notamment car les singularités de la piste vont jusqu'à son revêtement, qui année après année s'est révélé être un casse-tête.

Chez Michelin, on sait à quel point ce rendez-vous peut être délicat. Bosselée, inégale et irrégulière dans son adhérence, avec des aspérités créées par la typicité du sol, la piste apporte son lot d'inconnues. Elle a été en partie resurfacée en début d'année.

"Certains tronçons ont été resurfacés, tandis que dans d'autres la piste a été 'rabotée' pour essayer d'éliminer les bosses", explique Piero Taramasso à l'édition italienne de Motorsport.com. "C'est très caractéristique d'Austin, ils le font pratiquement tous les ans, parce que c'est une piste très bosselée et avec beaucoup d'irrégularités. Le problème, c'est qu'elle n'est donc jamais homogène en termes d'adhérence : dans certaines portions, il y a beaucoup de grip, alors que dans d'autres, on en a beaucoup moins."

"Sans cela, ça ne serait pas un circuit très stressant pour les pneus. Pour nous, c'est un circuit d'un niveau moyen de sollicitations, même si l'avant souffre un peu dans les trois virages à droite rapides qui s'enchaînent, les 16, 17 et 18."

C'est Álex Rins qui est le dernier vainqueur en date du GP des Amériques. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pour faire face aux conditions attendues et sur la base de l'expérience de l'an dernier, le manufacturier prévoit cette année une option plus dure à l'avant. "Nous avons opté pour une allocation similaire à celle de l'année dernière", explique le responsable deux roues de Michelin Motorsport. "À l'avant, nous avons trois solutions symétriques, le tendre et le dur de l'année dernière devenant le tendre et le medium. Nous introduirons ensuite une solution plus dure, qui peut servir si la piste ou les motos sont plus agressives, et aussi parce que l'année dernière, à la fin de la course, les pilotes étaient un peu à la limite avec la solution qui sera le medium cette année et qui avait été utilisé par tout le monde."

"À l'arrière, en revanche, nous avons le même centrage de gommes que l'année dernière, avec deux solutions asymétriques qui ont le flanc le plus dur côté droit, sachant qu'en 2023, ils avaient tous utilisé le tendre à la fois pour le sprint et la course longue", poursuit Piero Taramasso. "Il y a un écart de performance important entre les deux composés, donc ils avaient tous essayé de faire le maximum pour que le tendre fonctionne aussi dans la longue course. Étant donné que les conditions seront assez similaires, je m'attends à des choix similaires."

Les prévisions annoncent en tout cas des conditions météo "presque optimales" aux yeux du responsable italien de Michelin Motorsport, avec un temps sec et des températures contenues, autour de 24-25°C dans l'air avec 35°C attendus au sol.

Propos recueillis par Matteo Nugnes