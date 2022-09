Le MotoGP détaille le nouveau programme des Grands Prix

Quatre semaines après avoir annoncé la tenue de courses sprint à partir de la saison 2023, le MotoGP a apporté des précisions sur le format des week-ends. On sait à présent que le temps d'essais sera réduit pour l'ensemble des catégories afin de réorganiser le programme pour intégrer la course sprint MotoGP et un "fan show" destiné à rebooster la visibilité du championnat et les interactions avec le public.

Ainsi, avec une course courte planifiée à 15h le samedi, les qualifications se tiendront désormais le matin. Il s'agira d'un système inchangé avec une Q1 par laquelle passeront les pilotes les moins rapides, puis une Q2 réservée aux dix plus rapides des essais et aux deux meilleurs temps de la Q1.

Au lieu de trois aujourd'hui, ce sont désormais deux séances d'essais qui permettront de désigner les dix pilotes qualifiés d'office pour la Q2. Le championnat souhaite ainsi améliorer la clarté de la compétition, puisque l'on connaîtra dès le vendredi soir les pilotes qui pourront directement disputer la phase finale des qualifications.

Par ailleurs, un changement d'appellation prendra effet, là aussi pour plus de clarté : on parlera d'essais le vendredi pour les deux séances en question, mais d'essais libres (car n'ayant aucun enjeu de classement) le samedi matin pour la séance correspondant aux EL4 actuels.

On notera par ailleurs que la deuxième séance MotoGP, le vendredi après-midi, sera rallongée à une heure. Le but, selon le directeur sportif, est d'apporter plus de visibilité à toutes les équipes, l'un des objectifs annoncés pour ce changement de format.

Toujours dans une volonté d'apporter une image nouvelle et d'engager le public, un Fan Show MotoGP intégrera officiellement le programme le dimanche matin à destination, explique-t-il, des fans présents au circuit mais aussi de ceux qui sont à distance. Le contenu de cette animation est encore en phase de définition avec les pilotes et les équipes.

Ce qui est acté en revanche au sujet du dimanche matin, c'est que les catégories Moto2 et Moto3 n'auront plus de warm-up. Cette séance ne sera maintenue que pour les pilotes MotoGP et réduite à seulement dix minutes.

Au total, le MotoGP passera donc de 3h35 d'essais (essais libres, qualifications et warm-up) à 2h55, mais avec une course d'une vingtaine de minutes en plus. Les catégories Moto2 et Moto3 disposaient jusqu'à présent de 2h40 d'essais par week-end, et ce total passera à 2h10 pour le Moto3 et 2h20 pour le Moto2. La différence tient dans un écart de cinq minutes entre ces deux classes lors des séances du vendredi.

Le programme des week-ends* :

Vendredi 9h00-9h35 Essais 1 Moto3 35 minutes 9h50-10h30 Essais 1 Moto2 40 minutes 10h45-11h30 Essais 1 MotoGP 45 minutes 13h15-13h50 Essais 2 Moto3 35 minutes 14h05-14h45 Essais 2 Moto2 40 minutes 15h00-16h00 Essais 2 MotoGP 1 heure Samedi 8h40-9h10 Essais Libres Moto3 30 minutes 9h25-9h55 Essais Libres Moto2 30 minutes 10h10-10h40 Essais Libres MotoGP 30 minutes 10h50-11h05 Q1 MotoGP 15 minutes 11h15-11h30 Q2 MotoGP 15 minutes 12h55-13h10 Q1 Moto3 15 minutes 13h20-13h35 Q2 Moto3 15 minutes 13h50-14h05 Q1 Moto2 15 minutes 14h15-14h30 Q2 Moto2 15 minutes 15h00 Course sprint MotoGP Dimanche 9h40-9h50 Warm-up MotoGP 10 minutes 10h00 Fan Show MotoGP 30 minutes 11h00 Course Moto3 12h15 Course Moto2 14h00 Course MotoGP

*Programme de base, comptant pour les Grands Prix européens

20 minutes de course et moins de carburant

Si la première annonce de cette grande nouveauté pour le championnat avait fait grincer des dents, notamment chez les pilotes qui ont pu regretter de ne pas avoir été impliqués, cette fois Carlos Ezpeleta, directeur sportif de Dorna Sports, s'est félicité que les précisions annoncées ce matin, lors d'une conférence de presse organisée en marge des essais du Grand Prix d'Aragón, aient pu être décidées après un mois de discussions ayant impliqué les parties prenantes de la discipline et le consensus semble donc prévaloir.

En prenant la parole, le responsable espagnol a rappelé certains éléments déjà actés le mois dernier, comme le fait que ce nouveau programme s'appliquera à tous les week-ends, contrairement à la Formule 1 qui n'organise que quelques courses sprint durant sa saison. Il s’agit ici du premier changement de format en dix ans pour les Grands Prix moto, et le but est bien d'en faire la norme dorénavant.

Concernant les détails pratiques, Carlos Ezpeleta a également confirmé que la grille de départ serait la même pour les courses du samedi et celles du dimanche, toujours basée sur le résultat des qualifications.

Comme prévu, la course sprint, prévue pour le samedi après-midi, couvrira 50% de la distance de celle du dimanche et durera donc approximativement 20 minutes. En cas de nombre impair, la distance totale sera ramenée à un tour de moins que le total obtenu.

La course sprint débutera avec une procédure de mise en grille simplifiée, puis les règles sportives qui s'appliqueront seront identiques à celles du dimanche, à l'exception du nombre autorisé de dépassement des limites de la piste, qui passera de cinq à trois. Techniquement, par contre, le championnat a décidé d'une restriction importante : le carburant pouvant être embarqué sera en effet de 12 litres seulement.

Des précisions sur les statistiques

Le barème de points annoncé le mois dernier est lui aussi confirmé, avec 12 points attribués au vainqueur, 9 pour le deuxième, puis 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 jusqu'au neuvième pilote classé.

Quant à la prise en compte des courses sprint dans les statistiques, elle a été précisée pour éviter toute confusion. Ainsi, le pilote qui sera considéré comme le vainqueur du Grand Prix sera celui qui remportera la course du dimanche. Une ligne de statistique sera ajoutée pour prendre en compte les victoires en course sprint, à la fois pour les pilotes, les équipes et les constructeurs.

Le meilleur temps en course officiellement comptabilisé pour le palmarès des pilotes sera celui établi le dimanche. Par contre, si un record est battu pendant la course sprint, il sera bien entendu enregistré dans les statistiques du circuit.

Parmi les autres précisions apportées par Carlos Ezpeleta, on retiendra que le podium de la course sprint ne sera sans doute pas organisé sur le podium habituel, mais dans un cadre différent.