Le MotoGP globalement satisfait de la chicane de Spielberg

Suite à la demande des pilotes et de la Dorna, le circuit du Red Bull Ring a entrepris des travaux afin de diminuer la vitesse d'arrivée des MotoGP dans le virage 3. L'accrochage entre Franco Morbidelli et Johann Zarco en 2020 avait déjà fait tirer la sonnette d'alarme, mais les deux nouveaux incidents de l'an dernier, dont la chute de Dani Pedrosa en course, ont achevé d'acter les modifications nécessaires.

Une chicane a donc été construite au niveau du virage 2, en marge du tracé principal qui restera identique pour les Formule 1, mais que les MotoGP ne prendront plus à cet endroit. Les pilotes passeront ainsi dans un enchaînement de deux virages gauche-droite à 90 degrés chacun, ce qui ralentira considérablement leur vitesse avant de s’élancer vers le virage 3.

Le ressenti général des pilotes est plutôt positif, plusieurs d'entre eux ayant appuyé sur la nécessité de faire passer la sécurité au premier plan. "C'est sûr que c'est bien mieux car nous nous faisions des petites chaleurs dans le virage 2 et ce n'est pas super d'avoir des chaleurs dans ce virage. Ça sera mieux pour la sécurité", a commenté Fabio Quartararo.

"La situation précédente était assez dangereuse avec les murs, alors c'est un travail qui me plaît", a ajouté Francesco Bagnaia. "Avec deux virages en plus, on arrivera sûrement à [celui qui était le] premier virage à gauche avec un pneu un peu plus chaud parce qu'il y aura un virage à gauche avant, donc c'est sûrement mieux. Ça semble être une chicane assez lente, mais ça nous permettra sûrement d'arriver là où se trouvent les murs à une vitesse plus basse et ça rendra tout cela un peu plus sûr."

Miguel Oliveira a pour sa part souligné que la direction prise "va vraiment [dans le sens de] ce que les pilotes demandaient" puisque le but était de casser la vitesse avant l'arrivée dans le virage 3 et que, selon lui, "il n'y a pas de meilleure façon de ralentir une moto" que d'utiliser une chicane. Le Portugais a également mis en avant l'important travail fourni par le Red Bull Ring pour rendre le circuit aux normes souhaitées dans un laps de temps réduit, et estime qu'il ne faudra pas faire machine arrière.

"Ça a été possible alors que construire et changer ce n'est pas simple, surtout que la piste est entourée de nature et de zones protégées et il faut encore gérer pour avoir une zone de dégagement. Ce n'était pas simple de trouver un compromis donc je pense que lorsque nous roulerons nous devrons tous faire un effort pour faire en sortes que cette solution fonctionne, parce qu'après avoir beaucoup poussé pour que la piste change, si nous devions utiliser la version normale, ça aurait été un peu une perte de temps."

Maverick Viñales, directement impliqué dans l'accident de 2020 puisque la Ducati de Zarco l'avait frôlé, ne se préoccupe pas véritablement du tracé et note surtout les progrès pour la sécurité. "Après avoir vu la moto passer à quelques millimètres de moi, je m'en fiche", a déclaré le pilote Aprilia. "Je me fiche du virage, je me fiche du tracé, pour moi c'est bien !"

Interrogé par le site officiel du MotoGP, Franco Uncini, responsable sécurité de la FIM, s'est montré satisfait du "bon travail" effectué, et a expliqué qu'il se rendra sur place à la mi-avril pour effectuer des contrôles : "J'ai tout vu sur les images, les dessins et les PDF donc tout est sous contrôle, et je ferai une visite du circuit."

Un tracé "plus adapté à la F1"

Si les avis sont globalement positifs, certains se montrent toutefois un peu sceptiques, à l'image d'Enea Bastianini qui juge cette chicane "très étrange" et attend de l'essayer avant de complètement se faire un avis. "La ligne droite est désormais trop courte, mais on verra quand on sera à Spielberg. Je pense que le premier tour sera très difficile parce que, pour moi, c'est plus adapté à la F1 qu'au MotoGP", a-t-il commenté.

Même son de cloche du côté de Johann Zarco, qui reconnaît qu'un "gros travail" a été effectué dans le sens de ce que les pilotes souhaitaient, à savoir une chicane, mais avoue que voir le plan a été "un choc".

"On s'est dit que ça ne marchera peut-être pas, mais vu la manière dont ils l'ont fait il va falloir s'adapter", a-t-il ajouté. "Il y a toujours la ligne droite au milieu de cette chicane, alors j'espère que personne ne va oublier de faire la chicane pendant les EL1 en août. En tout cas, il va falloir qu'on s'adapte. Vu où elle est, je pense qu'on aura juste le temps de passer la quatrième, même pas la cinquième, alors on n'arrivera pas trop vite, puis on passera la chicane et on arrivera à ce qui était le virage 3 avec une vitesse basse, ça deviendra comme une piste de Formule 1, alors il faudra qu'on s'adapte."

Malgré ces quelques réticences, les pilotes font confiance aux dirigeants du circuit. "Ils savent très bien ce qu'ils font donc je suis certain que ça sera la meilleure solution possible pour nous tous", a estimé Brad Binder.

"De mon point de vue, la chicane qu'ils ont mis dans la ligne droite est très bien. Partout où il y a des lignes droites de 800 m il faut une chicane, nous arrivions trop vite ! [rires]", a pour sa part conclu Quartararo, en difficulté avec sa Yamaha dans les lignes droites.

Avec Léna Buffa et Vincent Lalanne-Sicaud