Le MotoGP veut introduire des courses sprint en 2023

Pour la première fois depuis 2013 et la scission des qualifications en deux séances, le découpage des Grands Prix MotoGP pourrait bien être modifié à partir de la saison prochaine. Le format des week-ends pourrait en effet intégrer comme principale nouveauté une course sprint qui se tiendrait le samedi.

À l'instar de la F2 (et précédemment du GP2) dont c'est le modèle depuis la création du championnat, la Formule 1 a fait le choix l'année dernière d'intégrer à trois Grands Prix de sa saison (Grande-Bretagne, Italie et São Paulo) une course sprint, disputée le samedi en plus de l'épreuve principale du dimanche. L'expérience se poursuit cette saison, et ce sont cette fois les Grands Prix d'Émilie-Romagne, d'Autriche et du Brésil qui sont concernés.

Attiré par l'impact de cette nouveauté sur la F1, le promoteur du MotoGP, Dorna Sports, a contacté les constructeurs engagés dans le championnat afin d'ouvrir la discussion sur l'éventualité d'ajouter des courses sprint à la compétition reine des deux roues. Le sujet sera sur la table lors de la réunion de la Commission Grand Prix qui se tiendra ce vendredi au Red Bull Ring, en marge du Grand Prix d'Autriche.

Contrairement à la F1, qui a d'ores et déjà garanti la tenue de trois courses sprint en 2023 et en envisage même six, l'idée du promoteur est de modifier le format de tous les week-ends et non de quelques Grands Prix sélectionnés dans l'année. Une course sprint serait ainsi introduite chaque week-end. À ce stade, la plupart des constructeurs sont favorables à cette évolution.

Les détails sont bien entendu encore à régler et le format doit être précisé, néanmoins ces courses courtes couvriraient un peu plus de la moitié de la distance totale des épreuves principales du dimanche et elles devraient rapporter la moitié des points. Contrairement à ce qui se fait en F1, la grille de départ du dimanche serait basée sur une séance chronométrée et non liée au résultat de la course sprint.

À ce jour, les week-ends MotoGP cumulent 3h35 d'essais avant les courses. Afin de libérer du temps pour intégrer les courses sprint, une séance d'essais libres ainsi que le warm-up seraient supprimés.

Lire aussi : Course sprint et Superpole... Quartararo et Zarco divisés sur le sujet