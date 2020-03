Le MotoGP ne partira pas du Qatar comme il l'a fait ces dernières années. Suite à la nouvelle directive du gouvernement qatari concernant le coronavirus, il a été décidé d'annuler la première manche du championnat du monde en ce qui concerne la première catégorie.

John Baquero, responsable du circuit de Losail, a cependant laissé une petite porte ouverte pour l'avenir à nos collègues de Radio Marca : "Ce sera difficile car il n'y a presque plus de dates disponibles, mais nous allons essayer de faire tout notre possible avec la Dorna pour pouvoir récupérer la course de MotoGP cette année".

Malgré les commentaires de Baquero, il semble vraiment difficile d'imaginer le déroulement normal du GP du Qatar dans quelques mois. Le calendrier chargé du MotoGP semble en effet exclure cette possibilité.

En outre, Dorna travaille déjà au "rattrapage" de la course thaïlandaise, si bien qu'en ce moment, l'agenda de la catégorie reine du MotoGP semble déjà trop chargé.