Qualifs - Viñales n'a besoin de la roue de personne pour la pole

Q1 – Zarco chute, Miller et Lecuona passent

Jack Miller, Aleix Espargaró, Johann Zarco, Andrea Dovizioso, Miguel Oliveira, Alex Rins, Iker Lecuona, Alex Márquez, Tito Rabat et Bradley Smith ont tous pour mission de tenter de s'extraire de la Q1 en s'emparant de l'une des deux premières positions menant à la Q2, où s'affrontent les douze pilotes les plus rapides pour les positions des quatre premières lignes de la grille de départ.

C'est avec le pneu arrière medium que Zarco fait le choix de débuter ces 15 minutes de séance, tandis que ses adversaires optent directement pour le tendre, avec des variations en revanche selon les motos entre le medium et le dur à l'avant.

Le premier temps inscrit sous la barre des 1'32 revient à Aleix Espargaró en 1'31''912, vite battu par Oliveira, qui place sa Tech3 KTM devant en 1'31''875. Peu avant le cap de la mi-séance, la référence est passée en 1'31''715, réalisée par un Lecuona désormais virtuellement qualifié avec Dovizioso (+0''096), et chassant ainsi l'autre Tech3 d'Oliveira au troisième rang.

Après une course pause en piste, les choses sérieuses reprennent pour un ultime time-attack. Cinquième après sa première prise de piste, Zarco doit encore trouver plusieurs dixièmes pour espérer passer. Mais c'est alors qu'il pousse un peu trop fort que le Français perd l'avant de la Ducati et finit au sol dans le virage 14. Reprenant immédiatement son guidon et se relançant en piste, le #5 n'abdique pas et tente une nouvelle fois ce week-end de faire oublier une chute par un temps dans les instants suivants. L'effort lui vaudra une quatrième position, synonyme de 14e place sur la grille de départ.

C'est pendant ce temps que Miller signe le meilleur chrono en 1'31''559, peu avant la chute sans gravité d'Aleix Espargaró. Dans un ultime effort, Dovizioso parvient à souffler une seconde position cruciale à Lecuona pour passer en Q2.

Les choses sont toujours difficiles pour Alex Márquez avec le pneu arrière tendre au moment de délivrer de la performance sur un tour. Temporairement dernier après son premier run, l'Espagnol n'est parvenu à faire figurer sa Repsol Honda que devant un Rins aux abois ainsi que Smith et Rabat sur la grille de départ.

Q2 - Bagnaia au-delà des limites, Viñales en pole !

Les choses sérieuses repartent pour 15 minutes avec Jack Miller et Dovizioso. Les deux hommes n'attendent rien de spécial de leur premier run : l'Australien est condamné à utiliser un pneu arrière tendre usé, tandis que l'Italien est le seul à se présenter en piste chaussé d'un medium pendant que l'ensemble du reste du plateau évolue avec un tendre neuf.

Perdu hier après les essais libres mais de nouveau rapide en EL4, Maverick Viñales est le premier à se porter aux commandes avec le chrono de 1'31''647 avant que Pecco Bagnaia ne s'installe en tête (1'31''313), une position qu'il ne semble plus quitter depuis vendredi après-midi. Quartararo et Binder battent également bientôt le temps de l'Espagnol, tandis que Morbidelli, quelque peu indisposé au niveau gastrique, n'évolue qu'au onzième rang après sa première tentative, ne devançant que Miller.

Les cinq dernières minutes de séance promettent comme toujours une grande explication finale. Viñales est le premier à sonner la charge contre Bagnaia, reprenant les commandes de la séance en 1'31''268.

Victime d'une grosse chute en EL4, Takaaki Nakagami connaît décidément une journée à oublier : après n'avoir signé qu'un tour modeste, le Japonais chute exactement au même endroit que dans la matinée lors de son tour de sortie et voit sa moto finir de manière extrêmement violente contre un mur de protection après plusieurs tonneaux…

Positionné avec son pneu tendre neuf dans la roue de Bagnaia, Rossi a choisi sa manière d'aborder la dernière tentative. Lui-même emmène Miller, qui ne rate rien de la scène entre les deux membres de la VR Academy qui aimeraient cette fois se retrouver ensemble sur le podium au terme de la course. Auteur d'un superbe dernier tour, Bagnaia signe le meilleur tour absolu en dépassant de peu les limites de piste du dernier virage. L'annulation de son temps permet à Viñales de reprendre la pole devant Miller et un Quartararo qui aura assuré sa présence sur la première ligne de tous les GP de la saison à l'exception de la Styrie.

L'annulation de son meilleur temps signifie que Bagnaia prendra le départ de la course depuis la cinquième position de la grille au milieu d'un sandwich KTM factory composé de Pol Espargaró et Brad Binder. Rossi, Morbidelli et Petrucci composeront la troisième ligne de la grille, devant Dovisiozo, Mir et Nakagami.