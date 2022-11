Le MotoGP récompense les champions de la saison 2022

L.B., Valence − À peine le temps de se remettre de leurs émotions, et encore, que les protagonistes du championnat se sont retrouvés dimanche soir à Valence pour le traditionnel gala de fin de saison récompensant les meilleurs d'entre eux. L'occasion pour Pecco Bagnaia d'enfin enlacer le trophée des champions MotoGP qu'il n'osait pas toucher avant ce dernier week-end de course, y apposant officiellement la plaque à son nom quelques heures après avoir été assuré du titre.

"Je suis très fier de mon équipe, des gens qui travaillent sur le circuit et à la maison pour nous. C'est incroyable, je suis très heureux. Et je suis aussi très fier de moi-même après ce que l'on a réalisé. C'est un moment incroyable", a déclaré le nouveau Champion du monde. "Je dois remercier [Ducati] pour ce qu'ils m'ont donné, ce soutien qu'il m'ont montré a été incroyable. Je dois remercier Ducati, l'Academy, ma famille, ma copine. C'est vraiment un beau moment pour moi."

Comme l'an dernier, le pilote Ducati a également remporté le prix du plus grand nombre de pole positions, tout en s'adjugeant cette fois le BMW M Award. La suprématie de Ducati sur le palmarès MotoGP est presque totale, puisque la marque remporte la triple couronne (pilotes, constructeurs et équipes) et voit également ses structures récompensées avec les prix de meilleur pilote indépendant (Enea Bastianini), de meilleur team indépendant (Pramac) et de meilleur rookie (Marco Bezzecchi).

Seul Fabio Quartararo vient troubler la razzia des rouges avec sa médaille d'argent, celle de bronze étant revenue à Enea Bastianini qui est sorti vainqueur de la bagarre l'opposant à Aleix Espargaró et Jack Miller au championnat. Quartararo a également été récompensé d'un nouveau prix attribué pour le meilleur dépassement de la saison sur la base d'un vote des fans, celui qu'il a réalisé sur Bagnaia au GP d'Autriche ayant été primé.

Le palmarès complet de la saison 2022

MotoGP :

- Champion du monde : Pecco Bagnaia

- 2e du championnat : Fabio Quartararo

- 3e du championnat : Enea Bastianini

- Champion du monde constructeurs : Ducati

- Champion du monde teams : Ducati Lenovo Team

- Meilleur pilote indépendant : Enea Bastianini

- Meilleure équipe indépendante : Prima Pramac Racing

- BMW M Award : Pecco Bagnaia

- Prix Tissot Pole of poles : Pecco Bagnaia

- Prix Marco Simoncelli du Rookie de l'année : Marco Bezzecchi

- Agostini Fan Award : Fabio Quartararo

Moto2 :

- Champion du monde : Augusto Fernández

- 2e du championnat : Ai Ogura

- 3e du championnat : Arón Canet

- Champion du monde constructeurs : Kalex

- Champion du monde équipes : Red Bull KTM Ajo

- Prix Tissot Pole of poles : Arón Canet

- Prix Michel Métraux du Rookie de l'année : Pedro Acosta

Moto3 :

- Champion du monde : Izan Guevara

- 2e du championnat : Sergio García

- 3e du championnat : Dennis Foggia

- Champion du monde constructeurs : GasGas

- Champion du monde équipes : Gaviota GasGas Aspar Team

- Tissot Pole of poles : Izan Guevara

- Prix Michel Métraux du Rookie de l'année : Diogo Moreira

Coupe du monde MotoE :

- Vainqueur : Dominique Aegerter

- 2e : Eric Granado

- 3e : Matteo Ferrari

Red Bull Rookies Cup :

- Vainqueur : Jose Antonio Rueda

FIM Finetwork JuniorGP :

- Vainqueur : Jose Antonio Rueda

FIM MiniGP Italy Series :

- Vainqueur : Gabriel Fabio Vuono