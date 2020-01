La saison MotoGP 2020 débutera le 8 mars avec le Grand Prix du Qatar. En attendant, les équipes sont prêtes à dévoiler leurs nouvelles livrées. L'équipe Ducati ouvrira la danse à Bologne le 23 janvier, et sera la première à dévoiler sa livrée pour la nouvelle saison.

Ce sera ensuite au tour de Honda qui, après la présentation mémorable il y a un an à Madrid au centre Repsol, a décidé de présenter l'équipe qui entourera les frères Marquez à Jakarta le 4 février prochain.

A peine deux jours plus tard, le 6 février, ce ne seront pas moins de trois équipes qui se dévoileront à Sepang. Suzuki, Yamaha et Petronas Yamaha SRT présenteront en effet leurs nouvelles livrées à Sepang, la veille des essais de pré-saison, qui auront lieu du 7 au 9 février.

Pas de nouvelles en revanche pour l'instant en ce qui concerne les présentations KTM et Aprilia. Pour l'heure, on notera simplement qu'il semble y avoir une tendance pour les équipes, du moins cette saison, à effectuer leur présentation loin de leurs bases européennes. De fait, Ducati est pour le moment la seule formation ayant prévu de présenter sa moto sur le vieux continent.

Des choix de présentation naturellement dictés par le marketing. Des marques comme Yamaha, Honda et Suzuki sont en effet axées sur le marché asiatique, et une présentation dans ces pays aura un impact naturellement plus important en ce sens.