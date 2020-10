Nakagami pas intéressé par le championnat et focalisé sur le podium

Leader vendredi, Takaaki Nakagami a conservé samedi toute sa force dans les enchaînements du MotorLand Aragón jusqu'à décrocher la première pole position de sa carrière MotoGP. On n'avait plus revu de pilote japonais s'emparer de la meilleure place sur la grille depuis Makoto Tamada en 2004, et autant dire que le pilote LCR aimerait également succéder à son aîné au rang des vainqueurs en course venus du pays du soleil levant.

Cette première pole dans sa carrière, la première également pour le team LCR depuis 2018, intervient alors que Nakagami ne cesse de confirmer sa régularité, lui qui a vu l'arrivée de toutes les courses dans le top 10 et en tire profit au championnat avec une solide cinquième place. De plus en plus craint par la concurrence, il tente d'éviter autant que possible la pression que l'on voudrait lui mettre et de rester concentré sur son objectif : monter enfin sur le podium. Reste à voir sur quelle marche...

Félicitation pour cette première pole position. Ce doit être une journée spéciale !

C'est une sensation incroyable. Je ne m'attendais pas à me battre pour la pole position. On se disait que si on pouvait se battre pour la première ligne, c'était peut-être suffisant. On a été très compétitifs jusqu'ici ce week-end et on savait donc qu'on pouvait se battre pour la première ligne, mais j'ai finalement fait un bon temps dans mon dernier tour. Quand j'ai vu que j'avais roulé sous les 1'47 ça a été une belle sensation. Mon feeling sur la moto est très bon, alors je suis plus qu'heureux. Merci à mon équipe, je suis très fier d'être entré dans le parc fermé à la première place. On espère continuer comme ça dimanche !

Tu dis que tu ne t'attendais pas à signer la pole, mais ton rythme ce week-end a été excellent et tu es toujours fort quand on revient sur une piste pour une deuxième course. Quelle sera ta stratégie pour la course ?

Ce qu'il y a de bien c'est que mon rythme a été plutôt compétitif dès les EL1. Ça a été une surprise pour nous, parce qu'on n'a rien changé sur la moto par rapport à ce qu'elle était dimanche pour la course. On a juste commencé avec un pneu différent à l'arrière, on a essayé le medium vendredi. Les deux gommes, soft et medium, me permettent d'avoir un assez bon rythme. On n'a donc pas encore décidé laquelle utiliser pour la course. Mais j'ai en tout cas un bon rythme, c'est le plus important.

J'ai peut-être une stratégie… mais ces deux gars [Morbidelli et Rins, à ses côtés en première ligne, ndlr] sont très forts en début de course ! J'espère pouvoir prendre un bon départ et m'échapper, mais je veux surtout apprécier la course, car je suis en pole pour la première fois et jeudi on a annoncé mon nouveau contrat, alors pas de stress, je me sens juste libre, et j'ai vraiment apprécié ce week-end jusqu'à présent. Je vais simplement faire de mon mieux dimanche et je crois que le résultat suivra.

Il faut prendre un bon départ et, si j'arrive à passer le premier virage en premier, je pense que la course sera plus facile. Sinon, il faudra peut-être que je reste derrière Franco ou Álex pour économiser mes pneus. Ce sera une longue course, 23 tours, et n'importe quel pneu, quelle que soit la gomme, sera très difficile à gérer à la fin de la course. Le rythme sera très difficile à maintenir. Je ne pense en tout cas pas trop à la stratégie. Je veux essayer d'avoir un pilotage fluide pendant la course. Il faut que l'on prépare différentes cartographies pour la course, car le week-end dernier j'en ai pas mal changé.

Tu es clairement le favori pour la victoire. Vas-tu te préparer différemment ?

Dès les EL1, sans que l'on sache pourquoi, je me suis senti très à l'aise sur la moto, alors que c'est exactement la même que celle que l'on avait après la course, on n'a rien changé sur les réglages. Vendredi j'ai essayé de faire autant de tours que possible et de me montrer régulier, parce que dimanche dernier le pneu tendre était très dur à gérer à la fin de la course et je n’avais pas pu maintenir le rythme du début. On a donc travaillé là-dessus pour comprendre comment progresser.

Ce matin en EL3, on a fait des modifications sur l'électronique, au niveau du traction control et du couple, et ça a plutôt bien fonctionné, avec un gain de régularité par rapport au week-end dernier. Je suis très content de ça et je peux dire qu'on est prêts à se battre pour un bon résultat demain. J'ai une stratégie, mais je ne veux pas la dévoiler ! Je vais essayer de prendre un bon départ, et de faire comme aux essais libres, de ne pas penser au résultat mais de garder mon rythme et je pense que ça suivra. Je ne veux pas me mettre la pression.

Ce qui est bien c'est que depuis vendredi on a un bon rythme. Il ne faut donc pas penser au reste, ne pas trop penser à la victoire, juste apprécier la course et être détendu. J'aime beaucoup cette piste et la Honda y fonctionne très bien. On améliore aussi beaucoup les sensations avec la moto quand on a deux courses consécutives, surtout à l'avant, et c'est pour cela que j'arrive à garder un rythme beaucoup plus régulier que le week-end dernier. Alors j'ai une stratégie, mais ça dépendra de la course.

Beaucoup de pilotes commencent à avoir peur de toi au championnat : est-ce une source de pression supplémentaire ou à l'inverse une motivation et quelque chose qui te détend ?

Si on regarde les positions au championnat, je suis cinquième et pas loin de Joan Mir, mais le championnat ne m'intéresse pas. On est pleinement concentrés sur les courses restantes, il en reste quatre. Je n'ai pas encore obtenu de podium, alors pour moi la priorité principale est d'y arriver. Ensuite, après la course on regardera le championnat, mais pour le moment me battre pour le titre ne m'intéresse pas. On se concentre juste pleinement sur notre job. Demain j'espère pouvoir obtenir mon premier podium, et c'est tout, je veux voir les choses simplement.

Je suis dans le coup pour le titre, mais je suis juste concentré sur la manière dont on pourra performer dimanche. J'ai terminé toutes les courses dans le top 10 et j'ai été régulier le dimanche, et c'est la raison pour laquelle je suis encore en lice au championnat, mais je n'écoute pas les commentaires des autres pilotes à mon sujet. Je me concentre juste pleinement sur mon job.

Dimanche dernier, tu disais vouloir améliorer ton rythme en début de course. Comment cela se profile-t-il pour demain ?

Ce qui est bien c'est que je vais partir de la pole position. Ce week-end, on a essayé de progresser dès les EL1. J'ai essayé d'être un peu plus rapide que le week-end dernier quand je quitte le garage, et en EL4 et en qualifs mon premier tour n'était pas mauvais. Il faut encore que l'on progresse, mais c'est beaucoup mieux que le week-end dernier.

La dernière fois qu'un pilote japonais était en pole position en MotoGP, c'était en 2004 avec Makoto Tamada. Te souviens-tu où tu étais ce jour-là ?

Malheureusement non. Ça fait 16 ans, c'est long ! Tamada-san et moi sommes très amis et je le suivais à la télévision quand il se battait au championnat et en course. Ça fait longtemps en tout cas et je suis très fier d'être en pole position. La prochaine étape c'est de gagner une course, c'set simple !