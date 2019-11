L'opération à l'épaule de Nakagami s'est déroulée avec succès

Blessé à l'épaule, Takaaki Nakagami a choisi de ne pas disputer les trois dernières courses de la saison, à Phillip Island, Sepang et Valence, ce qui a conclu sa saison après sa course à domicile, au Japon. À Motegi, il a péniblement atteint la 16e place, reconnaissant que sa douleur à l'épaule, consécutive à une chute avec Valentino Rossi en juin à Assen, avait affecté sa vitesse.

Peu après le Grand Prix d'Australie, où il a été remplacé par sur sa Honda par l'ancien pilote KTM, Johann Zarco, le pilote de 27 ans a été opéré mardi à l'hôpital Funabashi de Chiba, spécialisé en chirurgie orthopédique. Le Dr Hiroyuki Sugaya, qui a opéré le pilote, a décrit "de sévères dégâts au cartilage de l'épaule, donc j'ai retiré le cartilage endommagé pour rendre [l'épaule] mobile. L'issue semble avoir été bonne, et je pense qu'il ira bien pour la prochaine saison de MotoGP."

De son côté, le pilote n'a pas caché sa gratitude envers le médecin et envers ses soutiens : "Je suis très reconnaissant envers le Dr Sugaya. Je commencerai la physiothérapie quand je le pourrai, et j'espère être remis dès que possible. Je veux remercier Idemitsu, HRC et LCR pour avoir compris ma décision et pour m'avoir soutenu. J'ai hâte de revenir pour les essais de Sepang [en février 2020]."

Le meilleur résultat de la campagne tronquée de Nakagami a été une cinquième place au Mugello, où il a battu son coéquipier chez LCR, Cal Crutchlow. Il a inscrit un total de 74 points, soit plus du double de ce qu'il avait inscrit l'an dernier, lors de son premier exercice dans la catégorie, et ce malgré les trois courses qu'il manque actuellement. Il sera de nouveau sur une Honda de l'équipe l'année prochaine, avec une spécification datant de la saison précédente, comme c'est le cas actuellement.