Nakagami sanctionné sur la grille, Bezzecchi à l'amende

Takaaki Nakagami a gêné Jorge Martín dans un tour rapide en EL3, en restant sur la trajectoire au virage 11. Les commissaires de course ont décidé de pénaliser le Japonais de trois positions sur la grille de départ, une sanction plus légère que le double long-lap infligé à Franco Morbidelli à Sepang, mais la situation était différente puisque le pilote Yamaha était pris la patrouille pour un incident de la sorte pour la troisième fois de la saison.

Nakagami a vécu une matinée difficile, étant l'un des sept pilotes à être tombés. Le représentant de l'équipe LCR fait son retour à la compétition après avoir manqué trois courses, en raison de blessures sur les tendons de deux doigts de la main droite après la chute du premier tour au Grand Prix d'Aragón.

Marco Bezzecchi a de son côté reçu un avertissement et une amende de 1000 € pour avoir poussé un commissaire de piste après sa chute en EL3, un comportement "agressif et peu professionnel" aux yeux de la direction de course.

Masiá et Toba sanctionnés pour leur bagarre en Moto3

Des pénalités sont également tombées dans la catégorie Moto3. Jaume Masiá et Kaito Toba ont tous les deux été sanctionnés après une altercation survenue à la fin des EL3, quand Masiá a voulu doubler Toba au virage 11. Le pilote local a touché le Japonais et ils ont tous deux fini à terre.

Mécontent de la manœuvre, Toba est allé à la rencontre de son rival et a frappé son casque à deux reprises, un geste qui a fortement déplu à Masiá, qui a répondu en assénant à son tour un coup dans le casque de Toba, avec plus de violence. Masiá a par la suite poussé Toba et l'incident s'est arrêté là grâce à l'intervention des commissaires de piste, qui les ont séparés.

La direction de course s'est vite penchée sur cet incident et a renvoyé les deux hommes dos à dos en leur infligeant la même sanction : départ depuis la voie des stands et long-lap à respecter en début d'épreuve, les pilotes ayant selon les commissaires fait preuve d'un "comportement irresponsable". Ils ont également chacun reçu une amende de 1000 €