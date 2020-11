Nakagami en première ligne, "c'est désormais plus naturel"

Pour la troisième fois de suite, Takaaki Nakagami prendra place en première ligne, ce dimanche à Valence. Après sa pole position du Grand Prix de Teruel, qui avait mené à un crève-cœur avec sa chute dès le début de course, le pilote japonais se fait peu à peu à la pression qu'engendrent ses résultats probants du moment. Accompagné à l'avant de la grille de départ par deux des pilotes les plus relax du plateau, Nakagami peut essayer de relativiser les attentes qui pèsent sur lui, mais il n'en reste pas moins décidé à partir une nouvelle fois en quête d'un premier trophée ce dimanche.

"Le podium ? Je suis toujours prêt !" garantit-il au site officiel du MotoGP. "Je veux juste garder mon calme et ne pas ressentir la pression. Je suis encore en première ligne, et c'est un résultat désormais plus naturel, ça n'est pas comme si personne ne s'y attendait. Maintenant, les gens s'attendent à ce qu'on décroche une place en première ligne, voire la pole position. Je suis désormais plus calme quand j'y suis."

Déjà troisième sur la grille de départ la semaine dernière pour la première course disputée à Valence, le pilote LCR s'était fait déborder par le futur vainqueur dès l'entame de la course. Mais il s'était surtout dit un peu déçu de sa performance, regrettant d'avoir trop préservé ses pneus dans les premiers tours puis de ne pas avoir suffisamment attaqué en milieu de course, lui qui a été le plus rapide dans le final. Engagé dans une lutte contre Miguel Oliveira, il ne l'avait passé qu'au 15e tour, mais avait fini par largement devancer le Portugais à l'arrivée et ne conclure qu'à une seconde du podium.

"Je suis P3, comme l'autre fois. La dernière fois, les conditions étaient un peu différentes, plus délicates. Ce week-end, j'ai l'air d'être un petit peu plus compétitif − comme les autres aussi, je pense. Je crois qu'on a une opportunité d'essayer d'obtenir le podium. C'est ce qu'on vise toujours. Si j'ai une chance de gagner, je vais clairement essayer, mais je veux juste faire les choses simplement", prévient-il.

"Cette troisième place est très importante pour la course, parce que normalement sur cette piste il n'est pas facile de dépasser, et particulièrement la Ducati qui a une vitesse de pointe digne d'une fusée ! Malheureusement, il y a Jack Miller devant moi, alors on verra. Je vais essayer d'être fort dès le début, parce le week-end dernier j'ai fait une erreur dans ma stratégie personnelle. Sur cette course je veux être performant dès le début. Je pense qu'on peut obtenir un bon résultat."

Un bon résultat pourrait être un premier podium, tant attendu, mais aussi pourquoi pas une victoire, lui qui était vu dès le début du week-end comme le plus menaçant par Pol Espargaró. Dans une saison qui a déjà fêté neuf vainqueurs, Nakagami s'imagine-t-il en mesure d'ajouter un dixième nom record à la liste ? "Je ne pense pas à être le nouveau vainqueur. Si je peux porter le compte à dix, j'en serai plus qu'heureux. Mais, le week-end dernier, j'ai fait une erreur de stratégie, alors je vais essayer d'être intelligent en course et c'est tout", prévient-il sagement. Reste donc à trouver le bon dosage entre la prudence et l'attaque !

