Nakagami prolongé : "Peut-être ma dernière chance"

Takaaki Nakagami est resté sur la sellette durant plusieurs semaines, avant de finalement être prolongé à son poste dans le team LCR. Ai Ogura, le pilote Moto2 auquel sa Honda aurait pu revenir, avait décliné l'offre, préférant rester une année de plus dans la catégorie intermédiaire où il se bat actuellement pour le titre. Mais n'est-ce qu'une année de sursis pour Nakagami ?

Le fait est que le pilote japonais n'a signé qu'une prolongation d'un an. Lorsqu'il lui est demandé si son remplacement en 2024 est d'ores et déjà acquis ou s'il pense avoir une chance de rester plus longtemps encore, il se montre indécis : "Pour être honnête, je ne sais pas, car pour le moment Honda dit que ça n'est pas décidé, que ça dépendra des résultats des deux côtés."

"Je suis très heureux d'avoir une nouvelle chance. Que ce soit peut-être oui ou peut-être non, et que ça dépende de mes résultats et des projets d'Ogura, cela a été un moment très difficile. En tout cas, je saisis cette opportunité et on ne sait jamais de quoi sera fait l'avenir", poursuit-il. "On a calé l'année prochaine et, pour 2024, on ne sait jamais. Peut-être que je vais être super fort et que je pourrai rester un an de plus, ou deux, je n'en suis pas sûr."

"On ne sait jamais, ça n'est pas établi. Mon feeling est celui-là mais d'un autre côté ça n'est pas du 0% pour 2024, alors je vais essayer de faire vraiment de mon mieux et, si j'ai une autre opportunité de rester, je vais la saisir, c'est sûr."

"Tout le monde sait qu'Ogura attend, c'est le plan naturel", concède Nakagami. "Mais je vais faire de mon mieux de mon côté. La nouvelle génération arrive, alors je vais essayer d'être compétitif et [de faire] aussi une moto compétitive à donner à la prochaine génération, peut-être à Ogura. C'est super important. Peut-être que ça pourrait être ma dernière chance ou bien peut-être que je pourrais avoir encore une paire d'années."

Se disant "très reconnaissant", Takaaki Nakagami assure n'avoir pas sondé la concurrence. À 30 ans, il affirme que son unique souhait était de continuer à courir pour Honda en MotoGP. "Honnêtement, non, je n'ai jamais regardé d'autre constructeur ou quoi que ce soit de différent. J'ai toujours attendu Honda et je les ai poussés en expliquant que je voulais rester et aider. Je n'ai jamais regardé d'autre constructeur."

Quant à l'éventualité de devenir pilote essayeur, elle ne lui a pas traversé l'esprit, dit-il : "Non. Certains m'ont demandé si j'allais être pilote d'essais en 2023, mais je leur ai répondu : 'Qui a dit ça ?' Je n'ai jamais dit cela à quiconque. À l'avenir, oui, peut-être, parce que j'ai un feeling avec la moto et je pense pouvoir aider au développement. Donc à l'avenir, oui, si Honda a vraiment besoin de moi. Mais, pour le moment, je veux courir."

Il n'en demeure pas moins que Takaaki Nakagami pourrait jouer un rôle important dans le développement de la RC213V, lui qui possède cinq saisons d'expérience avec cette moto et a déjà grandement participé à l'évaluation de ses évolutions au fil des années. Cette expertise est d'ailleurs l'un des arguments qu'il a cherché à faire valoir, alors que Honda accueillera la saison prochaine deux nouveaux pilotes avec Joan Mir et Álex Rins.

"Je pense [pouvoir apporter mon expérience]. C'est la raison pour laquelle Honda a décidé de me donner une autre opportunité, car si j'étais parti Honda [aurait peut-être été] perdu, avec uniquement Marc qui aurait eu de l'expérience avec la [RC213V] et les trois autres pilotes aucune", souligne-t-il. "Dans le même temps, je veux aider à développer la moto. On a le même objectif, d'abord améliorer le potentiel de la moto. On doit progresser et définir la direction à prendre."

Même si son avenir n'avait encore été dévoilé, Takaaki Nakagami a pris part au test des nouveautés apportées par Honda la semaine dernière à Misano, notamment à l'évaluation d'un bras oscillant en aluminium que Marc Márquez va d'ores et déjà utiliser en course cette semaine. S'il n'est pas certain d'en disposer lui aussi en Aragón, le pilote japonais devrait en revanche avoir un nouveau té de fourche, qu'il a jugé "très positif" lors du test.