Nakagami fait son "puzzle" avec la Honda et s'inspire de Márquez

Takaaki Nakagami a signé le meilleur temps de l'après-midi, à Jerez, alors que se prépare le deuxième Grand Prix sur place. Huitième au classement combiné du jour à la faveur de son chrono matinal, le pilote japonais peut se targuer d'avoir été quatre dixièmes plus rapide que le chrono établi la semaine dernière pendant les EL2 du Grand Prix précédent, à conditions comparables.

Globalement, il dresse un bilan très positif de sa journée grâce au travail de fond réalisé sur les réglages de sa machine. Une Honda qu'il est le seul à utiliser dans sa version 2019 complète, mais qu'il décrit comme étant "un puzzle", né de l'association de différentes pièces qu'il a lui-même sélectionnées parmi la vaste gamme à sa disposition.

"Je ne sais pas quelle moto ils avaient la saison dernière, mais depuis le test du Qatar on a testé différents châssis, différentes pièces. J'ai choisi ce qui était le mieux", explique-t-il. "Ils avaient beaucoup de pièces différentes, dû au fait que Lorenzo s'était plaint de la moto et avait demandé beaucoup de pièces. Alors j'ai fait beaucoup de tests, j'ai choisi certaines pièces, j'en ai écarté d'autres, et j'ai fait une combinaison. J'ai fait mon propre puzzle."

Sans savoir avec précision dans quelle mesure la moto qu'il s'est ainsi constituée correspond à celle que pilotait Marc Márquez l'an dernier, Takaaki Nakagami sait en tout cas qu'il s'approche désormais des réglages du champion. Absent ce vendredi des suites de sa fracture du bras, Márquez était pourtant au cœur du travail du pilote japonais.

"Takeo [Yokoyama, directeur technique du HRC] a un peu plus de temps pour être dans notre stand. Il est d'une grande aide pendant la séance et aussi après", se félicite-t-il. "Hier soir on a parlé ensemble et on a attentivement étudié les données pour voir ce qui s'était passé en course, on a comparé mes données et celles de Marc, et je peux clairement voir la différence. Le set-up de la moto est aussi assez différent alors on a essayé de se rapprocher un peu plus des réglages de Marc, ce qui est très positif pour moi."

"Le week-end dernier en EL2 on a monté le pneu arrière soft, cette fois on a mis le medium et le temps s'est sans cesse amélioré. Et puis, avec un pneu soft usé, les chronos ont beaucoup gagné en régularité. C'est vraiment bien. Je sens que la moto est beaucoup plus facile à piloter et qu'il est plus facile de maintenir les chronos. Dès le début, on a commencé avec des réglages qui avaient pas mal changé, plus proches de ceux de Márquez, ce qui représente une amélioration. C'est un bon point. Maintenant il faut que je regarde mieux le pilotage de Márquez, parce qu'il a un pilotage spécial avec la Honda et je veux regarder comment il gère cette moto."

"C'est en tout cas un bon départ. Lundi et mardi, on a beaucoup discuté avec l'équipe et le HRC, on a attentivement étudié les données et on a clairement trouvé la solution. On peut voir que les temps sont plus réguliers et mon chrono n'est pas trop mal. La moto est plus facile à piloter et c'est le plus important. Je suis donc content de cette première journée."