Nakagami rassuré sur l'état de son épaule après sa chute à Portimão

Lourdement accidenté au Portugal il y a deux semaines, Takaaki Nakagami s'apprête à reprendre la piste, vendredi à Jerez, sans inquiétude sur son état de santé. Très douloureuse durant le week-end de Portimão au point de fortement limiter son temps de piste et de laisser planer jusqu'au dernier moment un doute sur sa participation à la course, son épaule droite ne souffre d'aucune blessure qui nécessiterait une intervention chirurgicale. Rassuré par les examens de contrôle qu'il a passés après le Grand Prix, le pilote LCR assure se sentir déjà mieux et avoir aujourd'hui moins mal.

"Après Portimão, j'ai essayé de comprendre précisément ce qui s'était passé sur mon épaule droite", a expliqué Takaaki Nakagami à son arrivée à Jerez, cet après-midi. "Je n'ai pas de fracture, ce qui est une bonne nouvelle pour moi. J'ai bien sûr des lésions sur la clavicule droite, qui se trouve dans une position légèrement différente, mais il n'est pas nécessaire que je sois opéré."

"Ça va, je n'ai pas de blessure sérieuse. Jour après jour, je vais de mieux en mieux, alors je me sens bien et je suis prêt pour ce week-end", a-t-il assuré. "J'ai beaucoup moins mal. La mobilité n'est toujours pas à 100%, ce n'est pas la même que du côté gauche, mais ça devrait aller. Je peux sentir que j'ai des forces et la stabilité est bonne. Bien sûr, je ne suis pas à 100% et il faudra voir demain matin, mais ça devrait aller, pas de problème pour ce week-end. Je suis content de ne pas avoir de blessure sérieuse et on est prêt pour ce week-end."

Après sa chute à grande vitesse à Portimão, survenue en bout de ligne droite au début des EL2, le pilote japonais avait dû composer avec de fortes douleurs, malgré l'aide des médecins. Il avait alors limité son roulage, ne cumulant finalement que 38 tours avant la course et ayant décidé notamment de ne pas prendre part aux EL4 ou aux qualifications. Contre toute attente, il avait réussi à se présenter au départ de la course et à livrer bataille pour finalement accrocher la dixième place.

Au moment de remonter en selle, Nakagami espère désormais pouvoir se passer des antalgiques et retrouver sa bonne condition. "J'espère ne pas avoir besoin d'anti-douleurs. Je déciderai après les EL1 ou les EL2 si j'en ai besoin ou pas, mais pour le moment j'espère que non", a-t-il indiqué. "Je n'ai pris aucun médicament et dans la vie normale je me sens bien. Lundi et mardi, j'ai fait de la gym et ça allait, je n'ai pas eu mal. J'espère donc ne pas avoir besoin d'anti-douleurs pour ce week-end."

