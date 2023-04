Nakagami répond à Quartararo : "Je n'ai commis aucune erreur"

Fabio Quartararo oscillait entre la satisfaction de sa remontée et la déception d'avoir perdu du temps dans son contact Takaaki Nakagami au Grand Prix d'Argentine. Dès le premier tour de la course, une attaque du Japonais s'est soldée par cet accrochage, qui a fait passer le pilote Yamaha de la neuvième à la 16e place.

Quartararo a qualifié la manœuvre de "kamikaze" et aurait apprécié une sanction de la direction de course, qui n'est pas venue. Pour Nakagami, cette décision était correcte. "De l'extérieur, ça paraît un peu agressif", a déclaré le Japonais, assurant que de son point de vue, il n'avait rien à se reprocher : "Sincèrement, sur le moment je me disais que je pouvais le doubler et j'ai un peu manqué la corde mais ce n'était pas fou, ce n'était pas un pilotage dingue. On a eu un petit contact mais c'est la course. Je n'ai rien à dire, je n'ai commis aucune erreur. Heureusement, il n'est pas tombé. Évidemment, il a perdu des places, je tiens à m'excuser mais c'est la course."

L'incident n'a pas profité à Nakagami, 11e avant le contact et qui a certes pris l'avantage sur Quartararo dans la manœuvre, mais aussi perdu deux positions au profit de Fabio Di Giannantonio et Jorge Martín. En proie à des problèmes de visibilité et à une Honda difficile à maîtriser sur piste humide, le pilote LCR a même dégringolé jusqu'au 16e rang à mi-course, avant de remonter dans la hiérarchie pour prendre la 13e place sous le drapeau à damier.

"J'ai eu des soucis dès le début avec la bulle. Elle était totalement blanche et je ne voyais pas à l'intérieur de la bulle, je devais rester en dehors. Je ne m'attendais pas à ça. C'était vraiment frustrant, c'était dur de se concentrer. En tout cas, c'était une course vraiment difficile. Le niveau d'adhérence était plutôt acceptable mais on n'est pas à un niveau suffisant pour ce qui est de l'électronique. On peut facilement dire qu'il y a trop d'électronique et ça ne permet pas de piloter librement."

"Sincèrement, j'espérais un peu plus de vitesse parce que j'étais plutôt performant pendant le warm-up. Je suis un peu déçu de la position, la 13e place n'est pas le meilleur résultat pour nous. On va essayer d'améliorer la situation à Austin."