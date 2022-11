Nakagami de retour pour finir la saison et tester la Honda 2023

Un mois et demi après sa chute au Grand Prix d'Aragón, Takaaki Nakagami semble enfin entrevoir le bout du tunnel. Heurté par Marc Márquez au départ de cette course, mi-septembre, le pilote LCR s'était relevé avec une blessure importante à la main droite, plusieurs tendons étant passablement endommagés au niveau de l'annulaire et de l'auriculaire.

Opéré dans la foulée, il avait pris part au Grand Prix du Japon, une épreuve qu'il ne voulait manquer pour rien au monde après deux ans de suspension causés par la pandémie. Sa condition physique y est toutefois apparue très limite, et c'est dans la douleur qu'il a réussi à aller au bout de son week-end et à voir l'arrivée de la course.

Cet effort a toutefois aggravé la situation et il lui a fallu se faire opérer une seconde fois, le 30 septembre. Une intervention de quatre heures qui semble finalement avoir porté ses fruits, même si Nakagami a dû renoncer à trois Grands Prix pour s'en remettre, remplacé par Tetsuta Nagashima en Thaïlande, en Australie et en Malaisie.

Nakagami a lui-même annoncé son retour en affichant sur ses réseaux sociaux son départ pour l'Espagne, où se courra cette semaine le dernier Grand Prix de la saison. Il devra pour cela passer avec succès le contrôle médical obligatoire jeudi, sur le circuit de Valence, avant d'être autorisé à remonter sur sa Honda RC213V pour les essais libres qui débuteront vendredi.

Outre ce dernier Grand Prix auquel le pilote LCR compte prendre part, le rendez-vous de Valence revêt une importance toute particulière pour le test qui s'y déroulera le mardi suivant la course. Honda devrait y proposer à ses pilotes la version 2023 de sa machine, enrichie des enseignements du test officiel mené à Misano en septembre, mais aussi de celui que le pilote d'essais Stefan Bradl réalisait la semaine dernière à Jerez et des évaluations continuellement menées en marge des Grands Prix ces dernières semaines. Un rendez-vous que le constructeur ne doit pas manquer avant la trêve hivernale qui prendra effet le 1er décembre et qui lui permettra d'apporter d'autres retouches à son bolide sur la base des commentaires fournis par les pilotes.

Avec le retour de Takaaki Nakagami, le plateau MotoGP sera au complet pour cette finale du championnat. Blessé aux chevilles en Autriche, Joan Mir a fait son retour en Austalie ce mois-ci après avoir manqué quatre courses. Fabio Quartararo souffre quant à lui d'une fracture à un doigt après une chute en Malaisie, mais ne sera opéré qu'après le dernier Grand Prix où il défendra ses dernières chances de titre face à Pecco Bagnaia.

Avec Germán Garcia Casanova

