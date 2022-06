Nouveau carénage pour Ducati : disponible après la pause ?

Le cahier des charges était bien rempli pour Ducati lors du test de ce lundi à Barcelone, et l'essai d'un nouveau carénage y figurait en bonne place. Le constructeur italien avait en effet prévu d'apporter un nouveau package aérodynamique, dont une seconde version peut être homologuée pour 2022.

Celui-ci a été globalement apprécié par l'ensemble des pilotes, à commencer par Pecco Bagnaia, qui a terminé second de la journée à quatre millièmes seulement de Fabio Quartararo. Avec 84 tours au compteur, l'Italien a fait partie de ceux qui ont le plus roulé, une nécessité après avoir été éliminé de la course dès le premier virage dimanche. Si, à ses yeux, le carénage a "plutôt bien marché" et l'a satisfait, il a pointé le gain en vitesse de pointe qu'il semble apporter à la Desmosedici en admettant que cela ne fait pas partie de ses priorités.

Toujours dominatrice en V-max, la moto italienne progresse désormais dans sa capacité à passer les virages, et c'est là précisément le domaine dans lequel Bagnaia ne veut pas faire de compromis. D'autant qu'il a la confirmation avec la performance de Quartararo au guidon de la Yamaha, qui manque à l'inverse de puissance, qu'il n'y a pas d'intérêt à pousser vers la puissance à tout prix.

"Je pense qu'il peut nous aider à ne pas trop perdre en maniabilité", a expliqué le pilote italien au sujet de ce nouveau carénage, "mais il apporte plus de vitesse de pointe. C'est quelque chose qui peut aider, mais cette année je préfère avoir moins de vitesse de pointe et [être plus fort] en maniabilité. C'est le principal maintenant, on peut le voir avec Yamaha, qui est le parfait exemple."

"Cette année on a beaucoup progressé avec ce nouveau carénage. On a encore besoin d'adhérence sur l'angle, comme Yamaha a, mais on travaille dessus", a-t-il poursuivi. "La maniabilité est fondamentale désormais. Même si on perd un peu de vitesse de pointe, peu importe. J'ai préféré [la version standard] mais j'ai néanmoins vu que le nouveau carénage avait un gros potentiel."

Son coéquipier Jack Miller a moins roulé (68 tours), néanmoins il a retrouvé des sensations qui lui avaient complètement fait défaut en course en raison de problèmes de pneus, et a conclu en sixième position, à moins de trois dixièmes du meilleur chrono.

"La moto tourne beaucoup mieux, elle prend moins le vent", a-t-il souligné après avoir lui aussi étrenné ce package aéro. "Avec un plus gros carénage, entre celui de l'an dernier et celui de cette année, on ne prend pas autant le vent sur le corps, mais on fait un petit sacrifice en courbe. Il y a du positif et du négatif. Ça peut fonctionner sur certains circuits et pas sur d'autres."

Bastianini le voudrait dès Silverstone

Les deux pilotes officiels n'ont pas été les seuls à essayer ce nouveau carénage, puisqu'Enea Bastianini l'a aussi monté sur sa moto. Pour rappel, il avait pu rouler avec l'actuel carénage des GP22 au test de Jerez et au Mans mais avait décidé de ne pas le prendre définitivement afin de pouvoir bénéficier de l'évolution apportée à Barcelone, le règlement ne permettant en effet aux pilotes de n'utiliser que deux carénages différents en course sur l'ensemble de la saison.

Après avoir essayé cette troisième version, il est cette fois pressé de pouvoir le valider : "Je l'apprécie. Je n'ai pas fait de comparaison, mais il est bien. C'est mieux en entrée de courbe, il est plus facile de plonger à l'intérieur au premier virage. [...] Quand il y a beaucoup de changements de direction, c'est bien. La vitesse de pointe est très proche de mon [carénage habituel], qui est très bon sur ce point mais un peu plus lent dans les changements de direction."

Pecco Bagnaia

Luca Marini a également pu effectuer ses quatre derniers tours de la journée avec le nouveau carénage, témoignant d'un feeling "positif". "Bien sûr, ils vont regarder à quel point c'est positif et comparer mon ressenti avec celui des autres pilotes, et on verra. Il n'y a pas une chose en particulier, je me sens juste mieux, peut-être parce qu'il est plus gros", a souligné le pilote VR46, en nuançant toutefois sur le véritable gain de cette nouveauté. "Je ne sais pas si on peut gagner quelque chose avec ce carénage. J'espère qu'on pourra gagner 1 km/h en ligne droite, ça serait super, mais ils vont évidemment regarder les données et ils me diront."

Reste à savoir si ce carénage sera donc validé et homologué pour être mis à disposition des pilotes sur la suite de la saison. Déjà certain de son choix, Bastianini espère pouvoir l'utiliser "après la pause estivale", et ce dès Silverstone qui attendra les pilotes à la reprise en août. Bagnaia et Marini se sont montrés plus prudents, confiant ne pas savoir s'ils en disposeront dès cette saison.

"Je ne sais pas si on le verra dès cette année, car il reste encore du travail à faire, ce n'est pas la version définitive, alors on verra. Mais sur des pistes comme l'Autriche ce carénage peut sûrement aider", a souligné Bagnaia. Que se passera-t-il si d'autres veulent l'utiliser ? "Ça n'est pas moi qui l'homologue, alors l'équipe le décidera", a-t-il balayé.

"Évidemment, ils voudraient le produire cette année pour tout le monde, mais j'imagine qu'actuellement, avec tout ce qu'il se passe dans le monde, c'est aussi difficile de produire du matériel en peu de temps", a par ailleurs précisé Marini.

Outre le carénage, Ducati a retenu l'attention en faisant essayer un nouveau châssis à Johann Zarco ainsi qu'à son pilote d'essais Michele Pirro, sur lequel toutefois aucun commentaire n'a été fait. Un gros travail a également été mené sur les fourches, ainsi que sur des réglages d'embrayage avec notamment beaucoup d'essais de départs pour Bagnaia qui veut compenser une récente perte dans ce domaine. Beaucoup de tours ont aussi été bouclés en pneus usés afin d'affûter les performances pour les courses à venir.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud