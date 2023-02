Le MotoGP précise le nouveau programme de ses Grands Prix

Après avoir annoncé l'été dernier la mise en place de courses sprint lors de chaque Grand Prix à partir de 2023, puis progressivement détaillé ce nouveau format et les changements engendrés au programme, les dirigeants du MotoGP ont dévoilé ce mercredi les horaires des week-ends, avec quelques légères modifications.

Dans les horaires de base fournis pour les Grands Prix européens, le championnat annonce en effet que les qualifications des catégories Moto2 et Moto3 auront lieu cinq minutes avant l'heure précédemment annoncée. L'autre légère retouche porte sur le warm-up MotoGP, qui débutera cinq minutes plus tard que prévu le dimanche.

Le MotoGP précise par ailleurs ce à quoi peuvent s'attendre les fans lors de la matinée du dimanche, grandement libérée dans le but de rapprocher les pilotes du public. Une parade sera donc organisée à 10h, durant laquelle les coureurs feront le tour de la piste en s'arrêtant à plusieurs reprises pour aller au contact des spectateurs, puis ils termineront par un passage sur le "Hero Walk", avant la première course du jour, celle de la catégorie Moto3 qui s'élancera à 11h.

Le programme des week-ends* :

Vendredi 9h00-9h35 Essais 1 Moto3 35 minutes 9h50-10h30 Essais 1 Moto2 40 minutes 10h45-11h30 Essais 1 MotoGP 45 minutes 13h15-13h50 Essais 2 Moto3 35 minutes 14h05-14h45 Essais 2 Moto2 40 minutes 15h00-16h00 Essais 2 MotoGP 1 heure Samedi 8h40-9h10 Essais Libres Moto3 30 minutes 9h25-9h55 Essais Libres Moto2 30 minutes 10h10-10h40 Essais Libres MotoGP 30 minutes 10h50-11h05 Q1 MotoGP 15 minutes 11h15-11h30 Q2 MotoGP 15 minutes 12h50-13h05 Q1 Moto3 15 minutes 13h15-13h30 Q2 Moto3 15 minutes 13h45-14h00 Q1 Moto2 15 minutes 14h10-14h25 Q2 Moto2 15 minutes 15h00 Course sprint MotoGP Dimanche 9h45-9h55 Warm-up MotoGP 10 minutes 10h00 Parade des pilotes MotoGP 11h00 Course Moto3 12h15 Course Moto2 14h00 Course MotoGP

*Programme de base, comptant pour les Grands Prix européens

Une nouvelle course et moins d'essais

Comme on le savait déjà, cette nouvelle course sprint, disputée sur une distance moitié moins importante que celle de l'épreuve principale du dimanche, sera organisée le samedi après-midi. Son heure ne change pas : lors des Grands Prix européens, elle aura lieu à 15h, ce qui décale les qualifications à la fin de la matinée et engendre la suppression des Essais Libres 4.

Les deux séances du vendredi, désormais baptisées "essais" (sans "libres"), couvriront 1h45 au lieu de 1h30 et seront les seules à compter pour la qualification directe en Q2. Une troisième séance de 30 minutes (des "essais libres" cette fois) aura lieu le samedi matin, avant les qualifications. Le roulage de la catégorie MotoGP sera par ailleurs complété par un warm-up de dix minutes le dimanche matin, alors que cette séance disparaît pour les autres catégories.

Au total, les pilotes MotoGP disposeront de 2h55 de temps de piste entre essais, essais libres, qualifications et warm-up, contre 3h35 jusqu'à la saison dernière. À cela s'ajoutent bien entendu une course principale inchangée le dimanche et la nouvelle course sprint qui durera environ 20 minutes le samedi.

En ce qui concerne les autres catégories, qui ne disputent pas de course sprint et perdent leur warm-up, le temps de piste hors course passera de 2h40 à 2h10 en Moto3 et de 2h40 à 2h20 en Moto2. La durée des courses sera, elle, réduite "afin de s'aligner sur d'autres compétitions avec des machines similaires" et sera approximativement de 36 minutes en Moto2 et 34 en Moto3.

Autre changement : lors des Grands Prix européens, les séances MotoGP seront toujours les dernières après celles du Moto3 et du Moto2, au lieu d'être intercalées entre les deux autres classes, et ce y compris le dimanche afin de pouvoir organiser une cérémonie de podium plus longue, voire de permettre l'envahissement de la piste par le public.

Rappelons enfin que, pour la course sprint MotoGP, une procédure de mise en grille de seulement 15 minutes sera suivie. La grille de départ sera établie sur la base des qualifications, comme pour la course du dimanche, à la différence que seules deux séances (celles du vendredi) compteront pour l'accession directe à la Q2 contre trois jusqu'à la saison dernière. Une cérémonie de podium sera organisée à l'issue du sprint, mais pas sur le podium officiel afin, nous dit-on, de rapprocher les pilotes des fans.

Quant aux points, ils seront attribués sur la base du barème suivant :

1re position : 12 points

12 points 2e position : 9 points

9 points 3e position : 7 points

7 points 4e position : 6 points

6 points 5e position : 5 points

5 points 6e position : 4 points

4 points 7e position : 3 points

3 points 8e position : 2 points

2 points 9e position : 1 point

Le barème de points pour le dimanche demeure inchangé, récompensant les 15 premiers pilotes : 25 points pour le vainqueur, puis 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1.