Noms de GP : quatre nouveautés et le retour du GP d'Europe

Les lourdes difficultés logistiques imposées par la situation sanitaire mondiale et l'impossibilité, pour le moment, d'envisager des courses hors d'Europe ont donné lieu à des calendriers centrés sur le Vieux Continent pour les Championnats du monde ayant réussi à définir un nouvel agenda à ce jour. En MotoGP, pour parvenir à officialiser 13 épreuves, les instances ont retenu huit pistes différentes et décidé d'organiser pas moins de sept manches sur quatre circuits espagnols ; trois d'entre eux accueilleront effectivement deux épreuves en l'espace de deux semaines afin de réduire les complications engendrées par les déplacements. Ce sera également le cas du Red Bull Ring et de Misano.

À l'instar de la Formule 1, qui fait figurer deux nouveaux noms de Grands Prix à son calendrier remanié de 2020, le MotoGP a donc dû trouver de nouvelles appellations pour ces épreuves qui seront disputées en double cette année. Puisqu'il n'est absolument pas nouveau que plusieurs Grands Prix se déroulent dans un même pays (même si ces sept courses espagnoles cette année constitueront un record dû à la situation exceptionnelle que nous connaissons), il a été possible de s'inspirer des démarches adoptées par le passé, et notamment celle qui veut que la région donne son nom au Grand Prix.

Ainsi, afin d'organiser deux courses à Jerez au début de cette saison, il a été décidé de créer le Grand Prix d'Andalousie du nom de la région autonome dans laquelle est situé le circuit. Cette nouvelle appellation est la 51e à figurer au championnat, alors que Jerez conserve par ailleurs l'organisation du Grand Prix d'Espagne dont il est habituellement l'hôte. Par le passé, la piste andalouse a également accueilli en 1988 un Grand Prix dit "Expo 92" (afin de promouvoir l'Exposition universelle devant se tenir à Séville), même si certaines archives gardent cette édition en mémoire comme Grand Prix du Portugal du nom de l'épreuve qui aurait dû se tenir à cette date, initialement prévue à Estoril. C'était la première fois, en 1988, que deux épreuves du championnat se tenaient dans le même pays, mais cela allait devenir bien plus fréquent par la suite.

En août, le Red Bull Ring suivra le même schéma en accueillant à la fois le Grand Prix d'Autriche et celui de Styrie, du nom du Land dans lequel est située la piste. Il s'agit d'une appellation également retenue par la F1 cette année, qui y donnera le coup d'envoi de son championnat le 5 juillet. Cette même logique s'appliquera en octobre avec la création du Grand Prix du Teruel, qui tient son nom de l'une des trois provinces formant la région d'Aragón, celle de la ville d'Alcañiz près de laquelle se déroulera la course.

En septembre, Misano fera également la promotion de son territoire pour ses deux Grands Prix, avec une particularité toutefois : cette épreuve porte déjà habituellement la marque de la Riviera de Rimini (la côte touristique située à quelques kilomètres de là) mais aussi de Saint-Marin, micro-État sur lequel le circuit n'est pas situé. Cette fois, le choix a été fait de conserver l'appellation officielle de Grand Prix de Saint-Marin et de la Riviera de Rimini, et d'en créer une autre différant légèrement et plus fidèle à la réalité géographique : Grand Prix d'Émilie-Romagne et de la Riviera de Rimini.

La cinquième course "doublée" de cette saison, celle de Valence, marquera quant à elle le retour du Grand Prix d'Europe, pour la première fois depuis 1995. Cette appellation est apparue pour la première fois en 1992 et, comme dans le cas du Grand Prix Expo 92, c'est l'annulation d'une autre épreuve qui avait alors poussé les instances à en programmer une deuxième en Espagne, d'où ce besoin de trouver à l'époque un nom différent du Grand Prix d'Espagne habituel. C'est à Jarama (qui a connu cinq noms de Grands Prix différents !) que s'était tenu ce premier Grand Prix d'Europe, avant d'être organisé pendant quatre ans à Barcelone.