La nouvelle date du GP de Thaïlande est confirmée

Après le report du Grand Prix de Thaïlande, initialement prévu comme deuxième manche de la saison MotoGP à la suite de la course qatarie qui, elle, a été annulée pour la catégorie reine, les instances dirigeantes ont réagi rapidement afin de définir un nouveau calendrier. Une nouvelle date a ainsi été trouvée pour l'épreuve de Buriram, la plus populaire du championnat depuis son arrivée en 2018 : elle va tout simplement reprendre la place qui était la sienne lors de ses deux premières éditions, au début de l'automne.

Le nouveau calendrier communiqué par la Fédération internationale de motocyclisme cet après-midi officialise en effet un GP de Thaïlande du 2 au 4 octobre à la place du GP d'Aragón. Celui-ci est avancé d'une semaine et se déroulera après celui de Saint-Marin, du 25 au 27 septembre. Après le déplacement en Thaïlande, le paddock observera deux semaines de pause puis enchaînera avec l'habituelle série de trois courses outre-mer disputées en l'espace de trois semaines, d'abord le Japon, puis la Malaisie et enfin l'Australie.

Ce calendrier confirme également que la manche d'Austin, début avril, est toujours maintenue et qu'elle doit à présent faire office de premier round du championnat MotoGP, avant le déplacement en Argentine puis l'arrivée en Europe. Aucun autre changement n'est par ailleurs annoncé, y compris pour le Grand Prix de France au programme au 15 au 17 mai.

Le Grand Prix du Qatar restant, lui, définitivement annulé pour la catégorie MotoGP, la saison comportera 19 manches, et non plus 20 comme cela avait été annoncé pour la première fois lorsqu'a été confirmé le retour du Grand Prix de Finlande, qui doit se tenir cet été. Cette manche sur le KymiRing reste par ailleurs soumise à l'homologation du circuit.

Ce programme est valable à date, mais il faut à présent espérer un retour rapide à la normale concernant l'épidémie mondiale de coronavirus, qui actuellement pose d'importants problèmes d'accès sur certains territoires pour les ressortissants venus de pays jugés à risque, lesquels forment massivement les effectifs de certaines équipes. À cela s'ajoutent des mesures de plus en plus restrictives en Europe également, à l'image de l'Italie qui a instauré hier la suspension de tout événement sportif de masse qui ne garantirait pas le respect des consignes de prudence comme l'espacement d'un mètre d'une personne à l'autre. Seuls les événements tenus à huis clos peuvent être consentis.

Calendrier MotoGP 2020 mis à jour :

* Course nocturne ; Moto2 et Moto3 uniquement

** Soumis à l'homologation de la FIM